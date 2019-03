L'evento



Il prefetto di Lucca, Maria Laura Simonetti, ha incontrato l’ambasciatore eritreo in Italia Pietros Fessehazion

lunedì, 4 marzo 2019, 13:57

Nel pomeriggio del primo marzo, il prefetto di Lucca, Maria Laura Simonetti, ha ricevuto, nei saloni di rappresentanza della prefettura, l’ambasciatore dell’Eritrea in Italia Pietros Fessehazion, in occasione di un convegno organizzato dalla locale Fondazione Banca del Monte, unitamente all’ufficio scolastico territoriale, sul tema “Eritrea e Italia: un dialogo possibile”.

Il diplomatico era accompagnato dal ministro plenipotenziario Giuseppe Mistretta, direttore centrale per l’Africa Sub-Sahariana e dal console onorario dell’Eritrea, Francesco Paolo Bello.

All’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità, erano presenti anche il Sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, il vice presidente della provincia, Maurizio Verona, il comandante provinciale dei carabinieri Giuseppe Arcidiacono, il dirigente dell’ufficio scolastico territoriale, Donatella Buonriposi e il presidente della fondazione Banca del Monte di Lucca, Oriano Landucci.

È stata l’occasione per uno scambio di valutazioni sui principali temi di interesse comune e per fornire al diplomatico in visita un quadro delle peculiarità storiche, culturali e produttive del territorio.

Ha concluso l’incontro la visita ai saloni monumentali di Palazzo Ducale, dove si è svolto il rituale scambio di doni.