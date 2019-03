L'evento



“In… terra di Lucca”: inaugura oggi alla Cranceria la mostra fotografica di Manuele Moriconi

lunedì, 11 marzo 2019, 22:28

Lucca vista da terra: una serie di scatti della bellissima città toscana presi con la macchina fotografica appoggiata al suolo. E’ questo il tema della mostra di foto “In …terra di Lucca”, il cui titolo gioca appunto sull’angolazione dalla quale il fotografo lucchese ha realizzato le immagini. Lui è Manuele Moriconi, 46 anni, fotografo appassionato di viaggi e di paesaggi che compaiono sempre nelle sue foto come esito di un’accurata ricerca tecnica e di un grande amore per la fotografia che gli fa dire: “Tutt’oggi miritengo un fotografo che scatta col cuore”. Il tributo che Moriconi ha dedicato alla sua città si compone di 39 foto e di queste, venti saranno esposte nella mostra “In …terra di Lucca”. Si tratta di immagini in bianco e nero, nelle quali solo un particolare è lasciato nel colore originale. La mostra aprirà i battenti il 12 marzo e resterà aperta fino al 31 maggio nei locali della Cranceria di Leonardo Di Lorenzo in via Fillungo 247, in pieno centro di Lucca. La scelta di esporre all’interno di un ristorante è nata dall’amicizia di Moriconi con Di Lorenzo e punta a rappresentare il binomio che caratterizza Lucca: città d’arte e del gusto.