Le iniziative in ricordo di Giovanni Torre

venerdì, 1 marzo 2019, 16:11

di gabriele muratori

Sono state presentate questa mattina, presso la pasticceria "La Stella" di sant'Anna, tre iniziative sociali in ricordo di Giovanni Torre, l'ex assessore comunale venuto a mancare lo scorso anno nel mese di Giugno in seguito ad un fatale malore.

Giovanni Torre, era un volto molto conosciuto nella nostra città, e molto attivo anche sui social, di cui in prima linea portava avanti la celebre pagina facebook "Vogliamo il Summer Festival", pagina non ufficiale della manifestazione musicale, ma sicuramente maggior sostenitrice del festival. E proprio a riguardo dell'importanza della famosa pagina, seguita ad oggi da oltre diecimila simpatizzanti, questa mattina è stato presentato il nuovo logo realizzato da Fabio Buda, già on line, composto dalla Torre Guinigi stilizzata e riportante il nome appunto della pagina, tra le cui lettere spiccano in evidenza quelle del nome "Giova", ovvero di Giovanni, così com'era confidenzialmente chiamato da amici e parenti.

E tra l'entusiasmo e la commozione, sono state quindi descritte le due importanti iniziative sociali in memoria di Torre. Nella mattinata di domani, sabato 2 marzo, alle ore 12, sempre presso la pasticceria "La Stella", una delle basi logistiche di Giovanni Torre, verrà inaugurata l'installazione di un nuovo Dae, acquistato con il contributo degli amici più cari, mentre la sera del prossimo 12 marzo, alle 21.30, sarà invece organizzata una cena con lo scopo di raccogliere altri fondi per l'installazione di un altro Dae da mettere fuori del locale stesso. "Successivamente, per il mese di giugno, abbiamo in programma poi di organizzare un'iniziativa benefica con la banda musicale di Nozzano" – racconta Stefano Buralli, titolare della pasticceria – "in nome di Giovanni non intendiamo fermarci, ed andiamo avanti come lui avrebbe voluto".