"Lions in Piazza" e "Lions Running": stasera doppia presentazione

mercoledì, 20 marzo 2019, 12:50

Si terrà stasera (20 marzo), alle 19, l'incontro di presentazione degli eventi "Lions Running, la marcia al ritmo del cuore 4^ edizione" e "Lions in Piazza per la prevenzione sanitaria gratuita" presso il Ristorante "Villa Papao" in Via Pesciatina n.110. Successivamente verrà organizzata un'apericena presso lo stesso locale.

L'incontro ha il fine di divulgare e far conoscere queste due importanti iniziative che si terranno a Capannori, in Piazza Don Cesare Stefani, sabato 23 marzo.