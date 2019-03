L'evento



Mezzi impegnati nelle riprese nel centro storico e sulle Mura urbane per uno spot pubblicitario

lunedì, 4 marzo 2019, 16:16

Domani, martedì 5 marzo, inizieranno a Lucca le riprese che saranno utilizzate per produrre uno spot di una importante azienda italiana. Lo spot che verrà realizzato è particolarmente rilevante per livello di qualità e perché sarà distribuito in un circuito internazionale, contribuendo alla diffusione dell'immagine di Lucca nel mondo. Per questo motivo l'amministrazione comunale ha offerto piena collaborazione alla produzione e rende noto che i mezzi per la realizzazione dei filmati saranno presenti in varie zone del centro storico e potranno transitare anche sulle mura urbane. Il Comune invita pertanto i cittadini a sopportare qualche piccolo disagio che sarà causato inevitabilmente dall'allestimento dei set per le riprese.