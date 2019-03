L'evento



Pistoia capitale dei gattofili: il 6 e 7 aprile c'è l'esposizione internazionale felina

venerdì, 15 marzo 2019, 14:00

Appuntamento imperdibile per gli amanti dei gatti. Sabato 6 e domenica 7 aprile si terrà a Pistoia "Un gatto per amico", esposizione internazionale felina organizzata sotto l'egida di ENFI (Ente Nazionale Felinotecnica Italiana). Due giorni per ammirare gli esemplari più belli del mondo che saranno in gara per il conseguimento dei vari titoli previsti nel campionato internazionale.

Persiani, esotici, ragdoll, blu di Russia, british, scottish, highland, kurilian bobtail... Saranno veramente diverse le razze feline che verranno valutate dalla giuria internazionale. Alla manifestazione è inoltre abbinata una mostra fotografica riservata alle foto dei gatti i cui proprietari risiedono in Toscana. A tutti i visitatori verrà data una scheda per votare l'immagine preferita. Le votazioni del concorso fotografico si svolgeranno sabato 6 dalle 10 alle 19 e domenica 7 dalle ore 10 alle ore 13. Verranno premiate le 5 foto che riceveranno il maggior numero di voti. La prima classificata diverrà la copertina della pagina Facebook "@espofelina" fino al 17 aprile.

In più sarà allestito un corner informativo con pannelli illustrativi dedicati alle razze più diffuse e i bambini riceveranno gratuitamente il palloncino dell'evento (fino a esaurimento scorte). Spazio anche alla solidarietà per i gatti meno fortunati, grazie alla presenza de "La collina dei gatti", il gattile ospitato dal "Rifugio del cane" di Pistoia (ENPA) e all'associazione "Animali Disabili Nel Cuore".

"Un gatto per amico" si terrà all'interno dello spazio espositivo La Cattedrale, in via Sandro Pertini a Pistoia. L'orario di apertura al pubblico va dalle 10 alle 19. Per maggiori informazioni http://www.expo-felina.it/.