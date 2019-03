L'evento



Al via il progetto “Benessere in centro”

giovedì, 7 marzo 2019, 15:28

Promuovere il benessere psicofisico degli over 65 attraverso iniziative di socializzazione, incontri di approfondimento, laboratori di vario genere: dalla sana alimentazione all’uso consapevole di smartphone e pc, fino alla cosmesi e agli esercizi per tenere allenata la mente e la memoria.

Sono questi gli obiettivi che si prefigge il progetto sociale denominato “Benessere in Centro – percorsi salute per gli over 65” reso possibile grazie ad un contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Toscana e attuato dalla Misericordia di Lucca con la collaborazione con la Fondazione Casa Lucca che gestisce la sede del Cohousing del Moro nell’omonima via del centro storico.

Il progetto è stato presentato oggi – giovedì 7 marzo 2019 – nella sede della Misericordia di Lucca dal preposto della Misericordia Cesare Rocchi con il direttore del coordinamento generale del sodalizio Sergio Mura, dall’assessore alle politiche sociali e abitative del Comune di Lucca Lucia Del Chiaro, dalla direttrice della Fondazione Casa Lucca, Daniela Micheletti, e dal dottor LuigiRossi dell’azienda Usl Toscana Nord Ovest.

Nei locali della Misericordia e nella struttura di via del Moro, ogni martedì e giovedì mattina - sarà attivo uno sportello informativo dove saranno illustrati agli interessati i vari servizi offerti e si procederà alla raccolta delle adesioni alle attività in programma. L’iscrizione e la partecipazione alle iniziative di carattere culturale, sociale e sanitario sono totalmente gratuite.

Nello specifico saranno realizzati:

- “UN INFERMIERE PER AMICO” sportello infermieristico ogni sabato mattina presso gli ambulatori della Misericordia di Lucca in via del Moro

- “TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE” servizio di trasporto per effettuare spostamenti fuori dal centro storico

- “TRUCCHI DI BELLEZZA” incontri periodici con esperti nel settore della cosmesi, bellezza ed erboristeria per fornire indicazioni e consigli per il mantenimento di una buona condizione fisica.

- “LA SALUTE VIEN MANGIANDO” incontri periodici con esperti nel campo della nutrizione per fornire informazioni sull'alimentazione, in particolare quella più adatta alla popolazione anziana.

- “LIBERTA' DI MOVIMENTO” incontri periodici con esperti per praticare esercizi di ginnastica dolce, yoga e pilates.

- “ANZIANI 2.0” percorsi formativi con esperti informatici per un corretto utilizzo degli smartphone, navigazione in internet e sociale media.

- “EMOZIONI IN GIOCO” incontri tematici in gruppo per l'approfondimento di tematiche sotto il profilo emozionale e psicologico.

- “BENESSERE DELLA MENTE” incontri periodici con esperti per praticare insieme esercizi per allenare la mente e attivare la memoria

Il Co-housing del Moro, ubicato nell’omonima via al civico n. 3, è gestito dalla Fondazione Casa Lucca. Si compone di 13 ambienti e ha l’obiettivo di accogliere, inserire e accompagnare anziani autosufficienti, singoli o in coppia, che vogliano vivere un’esperienza di ‘co-housing’, sviluppando una rete di buon vicinato e condividendo spazi e servizi di prossimità, attivando così processi partecipativi di costruzione di comunità.

Il progetto, attivo dal 2015 nasce dalla volontà di arricchire il centro storico con un progetto innovativo diventato un valore per la comunità. L’esperienza rappresenta infatti un’opportunità concreta di sviluppo di nuove forme di interazione e di solidarietà sia per coloro che vi abitano che per la popolazione over 65 presente sul territorio lucchese.

Per informazioni rivolgersi a

MISERICORDIA DI LUCCA – COHOUSING DEL MORO

Via del Moro 3 Lucca

tel 345-5012685 – 0583494902 – 0583952966

email cohousing.delmoro@fondazionecasalucca.it; info@misericordialucca.org