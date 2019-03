Tre giornate di prevenzione a Lucca per la settimana del glaucoma

Altri articoli in L'evento

giovedì, 7 marzo 2019, 17:13

Presentato questa mattina presso la sede dell' Arciconfraternita di Misericordia di Lucca in via Cesare Battisti, "Benessere in Centro", un progetto di valenza sociale rivolto alle persone over 65, avente come scopo la realizzazione di attività ed iniziative di condivisione, socializzazione e cura della salute, il tutto rivolto appunto alle...

giovedì, 7 marzo 2019, 14:36

8, 9, 10 marzo in 5 mila piazze italiane scegli una pianta di gardenia o di ortensia o entrambe, per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla, e più servizi alle donne

mercoledì, 6 marzo 2019, 22:10

La riconosciuta e quasi tradizionale lentezza culturale verso una stabile celebrazione dei personaggi storici che, con i loro natali hanno in vari campi e nel mondo dato lustro alla lucchesità, sta forse venendo meno?

mercoledì, 6 marzo 2019, 16:49

Quattro giorni di incontri di “Attorno all’8 marzo”, il programma organizzato dal Comune di Lucca, Assessorato alle politiche di genere, con la collaborazione di tanti enti e associazioni del territorio per la Giornata internazionale della donna e rivolto all’approfondimento di molte aree tematiche

lunedì, 4 marzo 2019, 19:54

A Roma, il 9 marzo. alle ore 18, presso la libreria Altroquando in via del Governo Vecchio n. 82, Stefano Savastano e Luca Dalla Vecchia presentano ‘Codice 1982 - Con la partecipazione straordinaria del ‘bomber’ Roberto Pruzzo’

lunedì, 4 marzo 2019, 16:16

Domani, martedì 5 marzo, inizieranno a Lucca le riprese che saranno utilizzate per produrre uno spot di una importante azienda italiana. Lo spot che verrà realizzato è particolarmente rilevante per livello di qualità e perché sarà distribuito in un circuito internazionale, contribuendo alla diffusione dell'immagine di Lucca nel mondo