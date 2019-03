Un festival per ricucire il Paese

Altri articoli in L'evento

lunedì, 25 marzo 2019, 10:56

Oggi Matteo Dinelli compie gli anni e per questo giorno così importante Titti e Tato hanno voluto pubblicamente fargli gli auguri di buon compleanno ai quali si associa la redazione de La Gazzetta di Lucca

lunedì, 25 marzo 2019, 09:19

In una giornata "Full Immersion" verrà fornito un quadro chiaro della composizione di tutte le prove per tutti i concorsi e saranno fornite indicazioni, sintetiche e soprattutto pratiche, da applicare per massimizzare il risultato, evitando errori di strategia e di comunicazione

sabato, 23 marzo 2019, 08:57

Un nuovo evento di solidarietà si terrà, venerdì 29 marzo dalle ore 20 presso il ristorante “Villa Papao” in via vecchia Pesciatina a Lunata, o meglio dire, si tratta di una replica della cena di beneficenza a sostegno del progetto: “Giochiamo in Sala Operatoria” con le infermiere dei bambini che...

venerdì, 22 marzo 2019, 23:24

Il liceo Vallisneri ha promosso durante l’anno scolastico 2018/2019 il progetto AcqueDotte – Etica Estetica Memoria dell’acquedotto del Nottolini a Lucca, un’attività rivolta agli studenti del triennio e finalizzata alla sensibilizzazione dei cittadini, con l’obiettivo di rivitalizzare e valorizzare l’acquedotto del Nottolini

venerdì, 22 marzo 2019, 14:16

A partire dalle ore 9 fino alla 12 la classe V D dell'Istituto Giorgi di Lucca è stata coinvolta nelle riprese video sul bus nella zona di Porta Elisa. Alla giornata ha partecipato Massimo Diodati, ipovedente dell'Unione Ciechi di Lucca che gentilmente ha accettato di prendere parte alla realizzazione dello...

giovedì, 21 marzo 2019, 16:19

Nuove aperture degli impianti alle scolaresche in visita: come ogni anno, in occasione della giornata modiale dell'acqua e in seguito alle molte richieste ricevute, sta per ripartire il progetto "Alla scoperta dell'acqua", iniziativa didattica che GAIA S.p.A.