L'evento



3° prom di primavera: musica e solidarietà al Foro Boario grazie all'associazione Alice Benvenuti onlus

mercoledì, 17 aprile 2019, 17:09

di barbara ghiselli

Una serata di musica e allegria ma senza dimenticare la beneficenza: questi sono gli obiettivi del terzo prom di primavera, iniziativa, che si terrà domani 18 aprile alle 21 al Foro Boario, animata da gruppi musicali e dj, e che è stata organizzata dall'associazione Alice Benvenuti onlus. Ma cos'è un prom? In Italia è conosciuto come il ballo di fine anno, noto nei paesi anglosassoni con il nome prom ed è una festa per gli studenti animata da canti e balli.

L'iniziativa è nata a Lucca nel 2017 per desiderio di Alice Benvenuti, una studentessa del liceo scientifico Vallisneri, solare e sempre sorridente che quell'anno volle organizzare una festa di questo tipo senza dimenticare la solidarietà: infatti i proventi della serata furono devoluti all'ospedale Meyer. Sono passati due anni e purtoppo Alice non c'è più, non è riuscita infatti a vincere contro la terribile malattia contro la quale aveva lottato con determinazione e coraggio. E' rimasto però il suo ricordo, gli ideali in cui credeva e il suo motto: “Sorridi sempre alla vita!”; proprio per questo è nata un'associazione in suo nome e vengono organizzati eventi in suo ricordo e il ricavato della manifestazione di domani, oggi come allora, sarà devoluto interamente alle famiglie dei bambini che si trovano nel reparto di oncologia dell'ospedale Meyer.