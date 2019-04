L'evento



60 anni di storia...

domenica, 21 aprile 2019, 22:49

E' un vero e proprio record quello che vanta il negozio di acconciature maschili Alessandro, posto in in via Vecchia Pesciatina al n° 990 a S. Vito. Era il 24 aprile del 1959, quando il padre Ivo Petrini ebbe la brillante idea di aprire questa attività, dove sono passate intere generazioni di famiglie e dove tutt'ora passano seguite da Alessandro.

Oggi dopo un lungo percorso di lavoro insieme il negozio è gestito dal figlio Alessandro, che grazie alla sua dedizione ed ai corsi di aggiornamento effettuati ha acquisito una certa professionalità, dando così un tocco in più all'attività.

La clientela nella maggior parte è giovane, ma naturalmente ripone attenzioni per i clienti di qualsiasi età e come da sempre mantenendo un ottimo rapporto con la clientela.

Dice Alessandro: è vero con gli anni il lavoro è cambiato, ma con la massima professionalità, gentilezza e amicizia, siamo sempre riusciti a soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti.

Per festeggiare il 60° tutti insieme vi aspettiamo MERCOLEDI 24 APRILE dalle ore 17,00 in poi e naturalmente per fare un brindisi.