L'evento



Allo spazio espositivo "La Cattedrale" di Pistoia i felini più straordinari del pianeta

martedì, 2 aprile 2019, 11:01

"Un gatto per amico", l'Esposizione Internazionale Felina organizzata sotto l'egida di ENFI - Ente Nazionale Felinotecnica Italiana è in programma a Pistoia presso lo spazio espositivo La Cattedrale, Via Sandro Pertini 396, sabato 6 e domenica 7 aprile con orario di apertura al pubblico dalle 10.00 alle 19.00.

Nei due giorni molti gatti, appartenenti a svariate razze, saranno in gara per il conseguimento dei vari titoli previsti nel Campionato Internazionale. Ci saranno le razze più classiche, come persiani, esotici, ragdoll e blu di Russia, british, scottish, highland, ma anche alcuni esemplari di razze rare come i kurilian bobtail. A valutare la rispondenza agli standard internazionali sarà una giuria internazionale di tutto rispetto proveniente da Russia, Ungheria, Francia e Italia.

La giuria è composta da: Françoise Dubois e Louis Coste (Francia), Edina Raposa (Ungheria), Vera Vasileva (Russia) e Donatella Luconi (Italia).

A "Un gatto per amico" è abbinato un concorso fotografico riservato a tutti i gatti i cui proprietari risiedono in Toscana. All'interno dell'Esposizione Felina sarà allestita una mostra fotografica realizzata con gli scatti dei cari beniamini a quattro zampe inviate dai loro orgogliosi proprietari. Tutti i visitatori riceveranno una scheda per votare la foto preferita scrivendo il numero assegnato alla foto scelta sulla scheda e depositando la stessa nell'apposita urna.

Le votazioni del concorso fotografico si svolgeranno sabato 6 Aprile dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e domenica 7 Aprile 2019 dalle ore 10.oo alle ore 13.00. Tutti coloro che hanno inviato una foto per il concorso e si presenteranno in Expo riceveranno omaggio. Verranno premiate le 5 foto che riceveranno il maggior numero di voti da parte dei visitatori. La foto prima classificata sarà la copertina della pagina Facebook "@espofelina" fino al 17 aprile 2019.

Tra gli eventi collaterali dell'Esposizione di Pistoia: sarà allestito un corner informativo con pannelli illustrativi dedicati alle razze più diffuse e i bambini riceveranno gratuitamente il palloncino dell'evento (fino ad esaurimento scorte)

Sarà inoltre dato ampio spazio alla tutela dei gatti meno fortunati grazie alla presenza di: "La collina dei gatti", il gattile ospitato dal "Rifugio del cane" Pistoia (ENPA) i cui volontari faranno conoscere i loro piccoli assistiti e le loro attività sul territorio Oasi felina di prato "La Bogaia" e alla presenza dell'Associazione "Animali Disabili Nel Cuore"!

Potrete scoprire cosa vuol dire vivere con un "gatto a trazione anteriore" come Felix, uno dei mici presi in carico dall'associazione, e incontrarne alcuni.

PROGRAMMA

SABATO 06 APRILE

ore 10.00 APERTURA AL PUBBLICO e INIZIO GIUDIZI E APERTURA VOTAZIONI CONCORSO FOTOGRAFICO

ore 11.00 RING ENFI riservato ai gatti ADULTI di TUTTE LE RAZZE

ore 14.30 PREMIAZIONI delle SPECIALI e RING

ore 16.30 BEST IN SHOW e Premiazioni

ore 19.00 CHIUSURA ESPOSIZIONE

DOMENICA 07 APRILE

ore 10.00 APERTURA AL PUBBLICO e INIZIO GIUDIZI

ore 11.00 RING ENFI riservato ai CUCCIOLI e neutri DI TUTTE LE RAZZE

ore 13.00 CHIUSURA VOTAZIONI CONCORSO FOTOGRAFICO

ore 14.30 PREMIAZIONI delle SPECIALI e RING

ore 15.45 PREMIZIONI CONCORSO FOTOGRAFICO

ore 16.15 BEST IN SHOW e Premiazioni

ore 19.00 CHIUSURA EXPO

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE FELINA DI PISTOIA

spazio espositivo LA CATTEDRALE

Via Sandro Pertini, 396 - 51100 Pistoia

Esposizione sotto l'egida di ENFI - Ente Nazionale Felinotecnica Italiana.

ORARIO

sabato 06 e domenica 07 aprile

ore 10. 00 APERTURA AL PUBBLICO – 18.30 CHIUSURA CASSE

TARIFFE BIGLIETTI

Intero: € 7,50

Ridotto Coupon € 6,50* SCARICARE IL COUPON al link:

http://www.expo-felina.it/documenti/expofelinaPT2019_coupon-online.jpg

Ridotto € 5,00**

Omaggio bambini fino a 4 anni, diversamente abili non autosufficienti.

*Il Ridotto Coupon è valido esclusivamente nella giornata di sabato 6 aprile 2019. Si trova sui volantini distribuiti in città ed sarà scaricabile dal link dal 22/03/19. Per aver diritto allo sconto occorre presentarsi alla cassa con il volantino della manifestazione o con la stampa del file scaricato.

**Il ridotto è riservato a bambini di età compresa tra 4 e 12 anni e a adulti over 70, militari, diversamente abili autosufficienti, accompagnatori di diversamente abili non autosufficienti

È vietato l'accesso con animali al seguito anche se in trasportini o apposite borse.

I biglietti si acquistano in loco durante la manifestazione alla biglietteria dell'evento.