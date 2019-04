L'evento



Arriva la 4^ edizione di "Lucca Bimbi", il grande evento dedicato ai bambini e alle famiglie

lunedì, 15 aprile 2019, 14:04

Dalla Jeep di Jurassic Park alla grande area preistorica, dalla parata dei personaggi Disney al percorso delle fiabe. Sabato 27 e domenica 28 aprile, dalle 10 alle 20, nella prestigiosa cornice del Real Collegio di Lucca, prende vita la 4° edizione di "Lucca Bimbi", la più grande e unica manifestazione in centro città dedicata ai bambini (da 0 a 12 anni) e alle famiglie, ideata e organizzata da Vitalba Scalia, Carmelo Arena, e dal piccolo Manuél, dell'agenzia di Comunicazione & Marketing Ingegno Creativo, con il patrocinio del Comune di Lucca, Provincia di Lucca, Regione Toscana e Real Collegio di Lucca.

L'evento è stato presentato questa mattina (15 aprile) in una conferenza stampa a cui hanno preso parte gli ideatori Vitalba Scalia e Carmelo Arena, che hanno esposto nel dettaglio il programma dell'edizione 2019, e Ilaria Vietina, assessora alle politiche formative del Comune di Lucca, che ha definito l'iniziativa "una grande opportunità per le famiglie, la città, e i visitatori, che avranno modo di coniugare la visita di Lucca con un ricco e strutturato ventaglio di attività davvero a misura di bambino, inserite in una cornice suggestiva come quella del Real Collegio."

Tra le novità di questa 4^ edizione di Lucca Bimbi, l'Area preistorica, con i cuccioli di dinosauro, lo scavo paleontologico, la nursery con i baby dinosauri e la ricostruzione di un campo da caccia preistorico, con tante attività e laboratori da fare seguiti da un'autentica archeologa, la dottoressa Marcella Parisi, educatore museale.

Per la gioia di grandi e piccini inoltre saranno presenti la jeep di Jurassic Park e ospiti d'eccezione come "Alan Grant" di Jurassic Park, e "Owen, Claire e Blue" di Jurassic World.

Grande attesa anche per la nuova Area Lego. Oltre 200 mq di spazio, più di 100 kg di mattoncini, laboratori a ciclo continuo e con tutor, esposizione di bellissimi paesaggi, vasca con i Duplo e angolo shop.

Tra gli spettacoli da segnalare il nuovo percorso delle fiabe "Favoleggiando di Fiaba in Favola", "il mini concerto delle sigle Disney" con la cantante Sunita Zucca (Sunymao), la parata dei personaggi Disney/Pixar, Marvel e Star Wars, e i mini musical, che vedranno in scena il sabato, Rapunzel, e la domenica La Bella Addormentata nel Bosco.

Altra nuova area di questa edizione, quella dedicata ai giochi in legno. "C'era una volta il Gioco", un'area che ospiterà tantissimi giochi in legno, piccoli spettacoli di micro magia e giocoleria. Un'aria antica, dove riscoprire la gioia e la calma di giocare insieme in armonia.

Tantissimi anche i laboratori che animeranno questa 4° edizione. Da quelli in inglese, a quelli creativi, dai giochi grafo-motori, ai libri tattili.

Spazio alla sicurezza con i volontari della Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Lucca, presenti in entrambe le giornate con dimostrazioni delle manovre di disostruzione pediatrica.

Confermata la postazione truccabimbi e sculture di palloncini a cura di Smaskerando, e la nuova postazione dove i vari personaggi in costume si fermeranno per fare tante foto e video con i visitatori.

L'evento sarà arricchito da un'area stand con l'eccellenza di articoli, prodotti e servizi a tema. Immancabili le postazioni mini-food con gustose crepés, gelati, zucchero filato e popcorn. Nello spazio esterno, adiacente alla nuova area Lego, sarà allestita l'Area food con furgoni punto-ristoro, con classici hot dog, panini, ma anche con specialità come il "pastrami" e riso al curry cucinato sul momento nel caratteristico furgoncino giallo dei Karē No Kuruma.

"Con Lucca Bimbi - spiega la creatrice della manifestazione Vitalba Scalia -, desideriamo infondere nel cuore dei genitori un pizzico di gioia e serenità, affinché nelle due giornate dell'evento possano "lasciar fuori" le preoccupazioni e i problemi del quotidiano per gioire a cuor leggero insieme ai propri figli di quella fanciullezza sopita ma mai del tutto dimenticata. Lucca Bimbi è un messaggio di amore, una cassa di risonanza, un invito rivolto a tutti gli adulti a non avere fretta di veder crescere i propri figli. Piuttosto impariamo da loro, e nutriamo il desiderio di diventare piccoli noi. Che se ci abbassiamo al loro livello e proviamo a guardare il mondo dalla loro prospettiva, tutto ci apparirà infinitamente più bello".

Ecco nel dettaglio il ricco programma di questa 4° edizione:

Area Favoleggiando di Fiaba in Favola: un percorso con i personaggi delle fiabe che coinvolgeranno i bambini in un'avventura straordinaria alla ricerca della fantasia perduta. Trilly, Biancaneve, Belle, Rapunzel ed Elsa vi aspettano per far rivivere i sogni e le speranze! A cura di: Vitamina Dance e Incanto Party.

Area Preistorica: un'area permanente alla scoperta del Giurassico, fino alla comparsa dell'uomo. Con una zona nursery, cuccioli di dinosauro, un divertente scavo paleontologico, personaggi di Jurassic Park e Jurassic World, e uno straordinario campo da caccia con tanti laboratori da fare. A cura di: Mariaelena Mariotti, dott.ssa Marcella Parisi.

Area Studio HG Fotografia: un vero e proprio set fotografico dove sarà possibile partecipare a delle mini sessioni di shooting, il tutto in stile gioioso e naturale. E a ogni famiglia sarà data in omaggio una foto stampata. A cura di: Studio HG Fotografia.

Area Officina delle Mani e della Fantasia: ritorna per il secondo anno a Lucca Bimbi, ancora più ricca di spazi e occasioni per toccare, esplorare, conoscere, muoversi, manipolare, imparare e creare. In quest'area saranno presenti attività permanenti a ciclo continuo come lo spazio motorio sensoriale e la mostra sensoriale. Ma anche tanti laboratori suddivisi per fasce di età dai 2 ai 12 anni. Dal laboratorio dedicato ai più piccoli dove costruire insieme i libri tattili, ai laboratori dedicati ai bambini più grandi, con i giochi grafo-motori e gli strumenti compensativi. A cura di: dott.ssa Ilaria Marracci, dott. ssa Federica Lencioni, dott.ssa Martina Andolfi.

Area Imparare Giocando: gomma crepla, colori, colla, forbici e mattoncini di mais saranno gli ingredienti protagonisti per dare pieno sfogo alla creatività, alla fantasia e alla manualità, con il piacere di giocare tutti insieme. In questo "angolo di arte" si potrà preparare un originale biglietto di auguri per la Festa della mamma e scoprire la bellezza di creare con le proprie mani, acquisendo abilità e conoscenze nuove. A cura di: Karté e il progetto "Krescere".

Area Lego®: un luogo magico per bambini da 0 a 100 anni, un'area rinnovata e molto spaziosa.

Oltre 200 mq di spazio dedicato, più di 100 kg di mattoncini, laboratori liberi a ciclo continuo, laboratori a tema ad orario con tutor, area espositiva con splendidi paesaggi e l'angolo shop dove poter acquistare i prodotti desiderati. Tanti tavoli predisposti a gioco libero con i mattoncini Lego e una vasca colma di mattoncini Duplo per fare giocare anche i bambini più piccoli. A cura di: Collego.

English Area: Around the World with Labsitters, condurrà i bambini alla scoperta di quattro aree geografiche del mondo: savana, Antartide, deserto e Foresta Pluviale. Un viaggio emozionante tra la flora e la fauna di questi quattro "angoli" del mondo, a noi così lontani ma che con i laboratori di Arte e Gioco in inglese i bimbi potranno conoscere ed esplorare.

A cura di: Labsitters.

C'era una Volta il Gioco: una grande ludoteca dei giochi in legno con una spettacolare pista delle biglie e più di 30 giochi artigianali in legno che riportano a un modo di giocare antico, fatto di manualità, fantasia, ingegno e inventiva. Dai flipper in legno ai biliardini con anelli, dai giochi magnetici ai giochi scientifici, cooperativi, medioevali, in un contesto rivolto a tutti, dove le sfide non sono mai impossibili. Contemporaneamente si svolgeranno piccoli spettacoli estemporanei di micro-magia con carte ed elastici e anche dei piccoli flash di giocoleria.

A cura di: Giocosamente.

PARTNER

Anche in questa edizione si confermano partner e sponsor: Lo studio dentistico Luciano Zucconi (Doctor Kids-il dentista dei bambini), Mc Donald's, Algol Consulting, Ecoverde, Unicoop Firenze, Stikets, la dott.ssa Catia Pierotti, Artech s.r.l. impianti elettrici, Essential ICT, Parco Preistorico Peccioli; e media partner: Lucca Kids, Verde Azzurro Notizie e il Mondo di Annie.

INFO:

Il prezzo del biglietto di ingresso, che prevede l'accesso a tutte le aree, laboratori, spettacoli, per tutto il giorno, è di 8 euro, ingresso gratuito per i diversamente abili e per i bambini al di sotto dei 2 anni di età. Sconto del 10% soci COOP .

Tutte le info ed il programma completo su: www.luccabimbi.com

Infoline: Vitalba Scalia: 348 7695994 - info@luccabimbi.com.

Pagina Facebook: www.facebook.com/luccabimbi/