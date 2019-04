L'evento



Ego Slow Roll, la primavera si accende di movimento

martedì, 23 aprile 2019, 11:40

Ego Slow Roll, tutti in bicicletta in notturna per le vie di Lucca: ritrovo venerdì 26 aprile ore 20.30 Ego City Fit Lab, Viale Carlo Del Prete. Evento gratuito in collaborazione con “Lucca ama la bici” e “Carrozzeria Sant’Anna”, che metterà in palio un prezioso regalo fra tutti i partecipanti, insieme ai premi Slow Roll.



"Vieni in bicicletta, la tua bicicletta: pedalare è una scelta di rispetto per la tua salute e per quella dell'ambiente. E se non hai una tua bicicletta, con 5 euro puoi noleggiarla da noi ( grazie alla collaborazione con “Fast and Furious” noleggio bici). Pedala in tranquillità, "slow", lentamente, godendoti il “qui e ora”. Ego Slow Roll accende la primavera. Accendi anche la tua bici, illuminala, personalizzala, sarà tutto più divertente. Con Ego Slow Roll anche tante bici d'epoca dell'Associazione "Lucca Ama la Bici", emozioni e memorie che si mettono in movimento….per andare incontro ad Ego Fit Fiesta!"

Iscriviti gratuitamente anche online: https://www.egowellness.it/event/egoslowroll21settembre/

Il ritrovo, venerdì 26 aprile, ore 20.30, ad EGO CITY FIT LAB di Via Carlo Del Prete. Tra tutti i partecipanti in palio l’estrazione di fantastici premi!

Invitiamo te e la tua bicicletta allo Slow Roll di venerdì 26 aprile, con ritrovo all’Ego City Fit Lab del Viale Carlo Del Prete alle ore 20.30.

"Cos’è? Una tranquilla pedalata tutti insieme, per le vie di Lucca, in notturna. Circa quindici chilometri tra Mura e Centro Storico con la propria bicicletta ( e se non ne disponi di una bicicletta di proprietà puoi noleggiarla con 5 euro presso Ego City Fit Lab), alla quale si richiede una buona illuminazione per muoversi in perfetta sicurezza, anche se alcuni volontari incaricati con pettorina gialla precederanno e chiuderanno il gruppo vigilando sul percorso.

Esiste un simpatico codice di comportamento, per mantenere sicurezza e dimostrare rispetto alla comunità: gruppo unito; stai a destra; comunica, stai attento e sii consapevole; condividi la strada; roll slow; non fare l’esibizionista; non gettare rifiuti; incoraggia positivamente; non fare rumori molesti; fai amicizie e divertiti; illumina e illuminati; con il caschetto è meglio; pedala e…passaparola!

L’idea è semplice, adatta a tutti e senza limiti alla fantasia! Pedalare in tranquillità, di notte, significa avere meno problemi di traffico e gustarsi la città da un altro punto di vista: come si faceva da ragazzi e come non pensiamo troppo spesso di fare. Per una sera giù dal divan e tutti in bicicletta, grandi e piccini. Da non sottovalutare l’aspetto strettamente fitness: calorie perse senza pensarci troppo e quello del benessere globale. Ricordiamolo: partecipazione gratuita. Il ritrovo per tutti sarà venerdì 26 aprile ore 20.30, in Viale Carlo Del Prete, 51, presso l’Ego City Fit Lab.

Invitiamo tutti gli appassionati, le associazioni, le Istituzioni, le scuole, contribuendo così a rendere strepitosa la partecipazione all’evento che promuove e sostiene la cultura del movimento contro la sedentarietà: perché star bene fa bene, a tutti".

Una partecipazione straordinaria sarà segnata anche da parte di “Lucca ama la bici”, l’Associazione che promuove la sana cultura della bike come mezzo di salvaguardia per la salute della persona e dell’ambiente. “Proprio a Lucca, dove grande è la tradizione e dove potrebbe fiorire ancora di più – come afferma il suo presidente, Leonardo Martini – emulando altre città europee come Amsterdam”. Lucca Ama la Bici ha in dotazione una collezione di oltre 200 biciclette storiche e ha già pensato al progetto di un vero e proprio Museo.

L’ Ego Slow Roll inoltre mette in palio fantastici premi, offerti da Ego Wellness Resort e Carrozzeria Sant’Anna, main sponsor dell’evento.

