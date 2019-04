L'evento



Giovani studenti incontrano il prefetto di Lucca per parlare di “istituzioni”

martedì, 2 aprile 2019, 14:00

E’ il prefetto di Lucca, Maria Laura Simonetti, unitamente all’ex comandante della polizia Stradale, Calogero La Porta, a spiegare agli alunni della scuola primaria “Suore Mantellate” di Viareggio chi è il prefetto e cosa si fa in prefettura.

Tante le domande rivolte dai bambini, incuriositi da questa figura professionale.

Il Prefetto non è soltanto colui che coordina l’ordine e la sicurezza pubblica, interviene nelle emergenze di protezione civile e sovrintende al funzionamento degli uffici di anagrafe e stato civile, ma è anche chi assicura il regolare svolgimento delle elezioni, organizza il cerimoniale per accogliere le personalità di governo nazionali e internazionali, concede la cittadinanza ed emette sanzioni amministrative nei confronti di chi non rispetta il Codice della Strada.

A stimolare la curiosità degli studenti la varietà delle attività svolte dal rappresentante del Governo sul territorio e la delicatezza dei compiti nella gestione di situazioni talvolta complicate e di difficile mediazione.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto di “Educazione alla cittadinanza responsabile” che la scuola ha realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Lucca. Le classi che hanno partecipato sono state la terza, quarta e quinta della scuola primaria Suore Mantellate di Viareggio, accompagnate dalle docenti Monica Marinari, Paola Bartoli, Fiorenza Giannotti, Giuliana Bonuccelli, Giulia Panconi e Linda Lazzeri.

Al termine dell’incontro, gli studenti hanno potuto visitale le stanze di rappresentanza della sede della Prefettura, guidati dal Prefetto, che ha raccontato loro la storia del Palazzo, apprezzando la bellezza dei luoghi e la magnificenza dei decori e degli arredi.