I carabinieri della provincia di Lucca celebrano il precetto pasquale

mercoledì, 3 aprile 2019, 16:06

I carabinieri della provincia di Lucca, nella mattinata odierna hanno celebrato il Precetto Pasquale. La preparazione religiosa alla Santa Pasqua, quale momento aggregante a carattere spirituale, si è svolta con una Santa Messa presso la Chiesa di San Paolino concelebrata dal cappellano militare della legione carabinieri Toscana, Monsignor Mauro Tramontano e da Don Lucio Malanca. Alla funzione hanno preso parte i carabinieri del comando provinciale e delle compagnie di Lucca, di Castelnuovo di Garfagnana e di Viareggio, del gruppo carabinieri forestali e del reparto carabinieri per la biodiversità, dei reparti speciali, i delegati COBAR, i carabinieri dell’associazione nazionale carabinieri e forestali, i familiari dei carabinieri in servizio attivo e non, e molti cittadini della Comunità del Centro Storico di Lucca.