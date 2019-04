L'evento



Inaugurata in piazza Anfiteatro la panchina rossa in ricordo di Vania Vannucchi

venerdì, 12 aprile 2019, 14:07

di barbara ghiselli

Inaugurata questa mattina in piazza Anfiteatro la panchina rossa in ricordo di Vania Vannucchi su iniziativa voluta fortemente dalla sua famiglia in collaborazione con il comune di Lucca. Vania, giovane madre, vittima di femminicidio, uccisa nell'agosto 2016 dal suo ex compagno, ha lasciato un vuoto che non può essere dimenticato. Proprio per questo è stato deciso di porre una panchina rossa in una piazza centrale della città, rossa come il colore del sangue e simbolo del posto occupato da una donna che non c'è più, un modo per ricordarla e per testimoniare da parte della città la lotta ad ogni forma di violenza contro le donne. La targa sulla panchina ha infatti come scritta: “No alla violenza sulle donne. In ricordo di Vania da parte dei genitori e dei figli.”. Grande commozione tra i presenti all'inaugurazione della panchina: infatti, oltre ai genitori e ai figli di Vania, c'erano altri familiari e amici e molti rappresentanti di istituzioni e associazioni.

“Quello che è successo a Vania – ha sottolineato il sindaco Alessandro Tambellini – è una cicatrice per la nostra città. Ci auguriamo che cose del genere non accadano più e dichiariamo tutto il nostro impegno e la nostra volontà in questo senso”. Dello stesso avviso il consigliere regionale Stefano Baccelli che ha fatto presente l'importanza di un gesto simbolico come la panchina rossa, posizionata in uno dei luoghi più rappresentativi della città, “che rappresenta una sfida culturale, sociale di tutti e di lotta contro la violenza sulle donne, una lotta che deve essere vinta”.

Erano presenti in piazza Anfiteatro, tra gli altri, anche il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini, il vicesindaco Giovanni Lemucchi, l'assessore Ilaria Vietina, i consiglieri comunali Serena Borselli e Cristina Consani rispettivamente di Lucca in Movimento e SìAmo Lucca, il soprano Silvana Froli e Daniela Caselli, presidente dell'associazione Luna. Presenti anche i referenti dell'associazione Fidapa Lucca, del Centro donna, dell'associazione città delle donne e del gruppo “La panchina”.