“Italia anni dieci o dieci anni di Italia”, un esperimento di drammaturgia collettiva

venerdì, 12 aprile 2019, 19:21

V^ edizione FESTIVAL REGIONALE di TEATRO AMATORIALE “IL TOSCANELLO”

TEATRO COMUNALE “IDELFONSO NIERI”

Ponte a Moriano (Lucca)

Periodo di svolgimento: sabato 02/03/2019 - sabato 13/04/2019 (8 serate)

Sabato 13 aprile si concluderà con l’ottavo appuntamento il V Festival Regionale di Teatro amatoriale “Il ToscaNello” organizzato dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Provinciale di Lucca e Regionale della Toscana, in collaborazione con il Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano.

Sabato 13 APRILE 2019 - ore 21:15

Teatro Comunale “Idelfonso Nieri”

“Italia anni dieci o dieci anni di Italia”

un esperimento di drammaturgia collettiva

frammenti di Teatro per raccontare la contemporaneità

Con

Filippo Battaglia

Giovanni Cuomo

Giovanni Fedeli

Luciano Gassani

Gabriella Ghilarducci

Alessandro Lutri

Paolina Morescalchi

Salvatore Pagano

Clara Piscopo

Tiziana Rinaldi

Regia di GIOVANNI FEDELI

Al termine seguirà la premiazione del V Concorso Regionale “Il ToscaNello”

Informazioni di servizio

Lo spettacolo inizierà alle ore 21:15 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando a Rita al numero 320/6320032 oppure scrivendo all’indirizzo mail fitalucca@gmail.com.

Il costo dell’ingresso è di € 8,00 (ridotto € 6,00 per i bambini tra i 6 e i 12 anni e speciale, per i tesserati F.I.T.A., mediante l’esibizione della tessera in corso di validità, € 4,00).

Il programma completo di questa e di tutte le rassegne ed i Festival organizzati dalla F.I.T.A. è consultabile sul sito www.fita-lucca.it (in fase di ristrutturazione).