L'evento



Le mitiche Mustang faranno tappa a Lucca

giovedì, 4 aprile 2019, 19:53

Anche quest'anno le mitiche Mustang faranno tappa a Lucca per il secondo tour. L'evento si terrà sabato 6 e domenica 7 aprile), per l'occasione sono state invitate 55 auto per festeggiare i 55 anni che decorre quest'anno dalla prima messa in produzione di questo mito delle auto americane, le auto partecipanti arriveranno da tutto il territorio nazionale ed anche dall'estero.

Il sabato 6 aprile dalle 19 i partecipanti con le loro auto si ritroveranno presso il Mai Mai dove trascorreranno la serata e dove sarà possibile ammirare tutte le generazioni dalla prima alla sesta con anche la Bullit in serie limitata e numerata dedicata all'omonimo file del 1968.

Domenica 7 aprile dalle 8,30 alle 9,30 ritrovo di tutti i partecipanti al parcheggio Luna Park. Alle 10 partenza in carovana per giro panoramico che si snoderà passando da Pieve Santo Stefano, Mutigliano, San Quirico di Moriano. Alle 12,30 rientro dal giro panoramico sulla città di Lucca per raggiungere Villa Cheli dove le auto saranno esposte ed il folto numero di partecipanti (circa 150 persone) si recheranno a pranzo.

Questo è il programma delle due giornate e gli orari potranno subire leggere variazioni in fase d'opera.

Non perdetevi l'occasione di immergervi nel mondo della Mustang mito da sempre delle auto americane.