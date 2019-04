L'evento



Mura di Luccapark run per la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo

mercoledì, 3 aprile 2019, 12:28

Sabato 6 aprile alle 8.30 presso il piazzale antistante il caffè della Mura sulle mura di Lucca partirà una cammi-corsa non competitiva di 5 km organizzata dal "Mura di Lucca park run" edizione speciale per l'autismo.

Come fare per partecipare? ... basta registrarsi gratuitamente una sola volta (https://www.parkrun.it/register/) e portare sempre con se il codice a barre stampato che arriverà per mail.

Tutti i corridori sono invitati a indossari qualcosa di blu!

Prima della partenza l'associazione Casa ALFA, famiglie con bambini e ragazzi con autismo ad alto funzionamento e sindrome di Asperger parleranno della neurodiversità, distribuendo informazioni e volantini a tutti i partecipanti.