L'evento



Pasqua piena di eventi a Forte dei Marmi

lunedì, 8 aprile 2019, 13:29

Le vacanze pasquali si avvicinano e la cittadina di Forte dei Marmi si rianima dopo un lungo inverno.



Il Forte, come è affettuosamente chiamato, lungi dall'adagiarsi sugli allori della sola stagione estiva, propone ogni anno anche una lunga serie di eventi e manifestazioni sia durante la stagione natalizia che ai primi raggi del sole pasquale.



Eventi che spaziano in ogni genere di attività, la cultura, la musica, l'enogastronomia, le mostre, i concerti, i raduni di auto d'epoca, ogni manifestazione ha il suo stuolo di appassionati o spettatori.



In centro le manifestazioni gravitano attorno al famoso “Fortino” simbolo della Versilia ormai da un secolo. Una occasione anche per fare un giro di shopping nelle vie del centro cittadino, famose per ospitare, oltre alle maggiori griffes della moda, anche molti negozi tradizionali di abbigliamento, oggettistica per la casa, oreficeria, editoria e gastronomia.



Non può mancare a questo punto una passeggiata sul lungomare e sul pontile per assaporare la brezza salmastra ed i caldi raggi del sole primaverile. Un altro appuntamento tradizionale da non perdere, ogni mercoledì per tutto l'anno, è il Mercato del Forte, situato nella piazza rotonda dove in estate bambini e ragazzi si divertono con le carrozzelle trainate dai pony o le macchinine elettriche.



Non bisogna dimenticare infine Villa Bertelli a Vittoria Apuana (a meno di un chilometro dal Forte) che, all'interno o nell'ampio giardino, ospita ogni anno convegni, concerti e simposi.



Ma diamo ora un'occhiata al lungo elenco di manifestazioni che si svolgeranno dal 13 aprile in poi.

Domenica 14 aprile

VERSILIA BIG BAND

Da Duke Ellington a Chic Corea

Concerto di Primavera

Villa Bertelli – ore 17.00 ingresso Euro 10, ridotto Euro 5 (fino a 16 anni)

Fino a Domenica 5 Maggio

MARINO MARINI: SEGNO E COLORE NELL'OPERA GRAFICA

Organizzata dall’assessorato alla cultura e turismo del Comune di Forte dei Marmi, in collaborazione con la Fondazione Villa Bertelli, l’esposizione presenta cinquantatré incisioni e litografie, realizzate nell’arco di trent’anni, a testimonianza della ricca produzione dell’artista, oltre ad un’importante scultura. Le opere allestite al Fortino rappresentano i sorprendenti risultati che Marini riuscì a raggiungere con la nuova tecnica della litografia, dal lui sperimentata per la prima volta in Svizzera durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale.

Il Fortino, Piazza Garibaldi

Sabato 13 e domenica 14 aprile

TERRE DI CANOSSA

100 equipaggi su auto d’epoca dal 1919 al 1976 percorrono circa 600km. In competizione, turismo,gastronomia e relax

13 aprile ore 9.15 partenza di tappa da piazza Marconi e ore 17.15 arrivo e

“Trofeo Forte dei Marmi” in piazza Marconi.

14 aprile dalle 9.00 partenza di tappa da piazza Marconi



Venerdì 19, sabato 20, domenica 21 e lunedì 22 aprile

UNIVERSAL YOUTH CUP – MEMORIAL DOTT. M. ALIBONI Torneo di Calcio Giovanile

Venerdì 19 aprile cerimonia di apertura alle ore 19.00 in piazza Garibaldi.

Le partite nei giorni 19, 20, 21 e 22 aprile si svolgeranno in parte presso lo stadio comunale via XX Settembre ed in parte presso l'impianto sportivo in via Versilia.

Venerdì 19 – fino al 5 maggio

L’AMORE NON MUORE – DON ALDO MEI – MARTIRE DELLA CARITA’

75° anniversario della morte – Venerdì 19 ore 18.00 inaugurazione della mostra fotografica e documentaria con la presenza del curatore Dott. Emmanuel Pesi per l’Isrec di Lucca in collaborazione con la parrocchia di Fiano di Pescaglia

Villa Bertelli

Sabato 20 aprile – fino al 21 maggio

HOUDINI

Mostra dell’artista Giuliano Tomaino -Pittore e scultore

inaugurazione sabato 20 aprile ore 17.00 – ingresso libero

Villa Bertelli

Domenica 21 aprile

MERCATO DELLA DOMENICA

Piazza Marconi – orario 8-13

Domenica 21 Aprile

LA CONVERSIONE DI UN CAVALLO - TABLEAUX VIVANTS DA CARAVAGGIO

Il tableau vivant trasporta lo spettatore in un mondo fantastico dove l’arte pittorica e teatrale si sovrappongono fino a coincidere in modo perfetto

Repliche ore 21.00 e ore 22.00, ingresso libero

Villa Bertelli

Lunedì 22 Aprile

L’INCANTESIMO DELLA PRINCIPESSA ROSASPINA

il Gran Teatro di Masticabrodo, Orchi e Streghe presenta lo spettacolo di burattini a cura del maestro Gionata Francesconi

ore 18.00 - Piazza Garibaldi

Giovedì 25 aprile

COMMEMORAZIONE DEL 74° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

Delegazioni di Amministratori e Associazioni deporranno corone di alloro presso i monumenti di Forte dei Marmi: Piazza Salvo d’Acquisto, Via Ponchielli ang. Via XX Settembre monumento al partigiano Corrado Buselli, Piazza Partigiani di Forte dei Marmi Via Giglioli Località Caranna

Ore 9.00

Ritrovo delle Delegazioni e Associazioni in Piazza Dante per la deposizione della corona al Monumento ai Caduti di tutte le guerre

Ore 9.15

Sabato 27 e domenica 28 aprile

500 MIGLIA TOURING 2019

27 aprile arrivo di tappa in piazza Garibaldi dalle 17.30 con sosta auto per tutta la notte

28 aprile partenza di tappa da piazza Garibaldi alle 8.30

Domenica 28 aprile

GIRO E-BIKERS

II° Raduno e-bikers alla scoperta dei tesori della Versilia, un’iniziativa green per un nuovo modo di viaggiare. La partenza e l’arrivo a Forte dei Marmi nella pineta Tarabella dove i partecipanti trovano ricarica, assistenza e ristoro. Noleggio bici presso stazione FS Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta.

Partenza ore 11.00 giro Forte dei Marmi-Seravezza sosta presso la 20° edizione di Enolia – Pietrasanta – Forte dei Marmi

Domenica 28 aprile

ANCORA IN VIAGGIO…PEDALIAMO INSIEME A MAURO TALINI

ore 9.30 passaggio della ciclo pedalata

Domenica 28 aprile

GIRO DEL MONDO IN MUSICA

Duo violino e pianoforte con Elisa Pellegrini e Tommaso Odifredi

Ore 18.00 - Villa Bertelli, Giardino d’Inverno – ingresso libero

Lunedì 29 aprile

GUERRA, RESISTENZA E LIBERAZIONE IN VERSILIA. VICENDE, LUOGHI E PERSONAGGI.

Incontro del prof. Roberto Rossetti, Isrec Lucca, con gli studenti del Liceo.

Liceo Scientifico “Michelangelo” – ore 12.00

Martedì 30 aprile

ZACCHEO SCENDI DALL’ALBERO

Incontri di fede presso il Teatrino in Salotto di Elisabetta Salvatori

Ingresso libero – posti limitati info tel. 3475739523

Via F. Carrara