L'evento



Spazio Salvetti, con Vittorio Sgarbi apre alla cultura e all'enogastronomia

lunedì, 1 aprile 2019, 16:38

di aldo grandi

Spazio Salvetti è lo spazio che Patrizia Grotti e Anna Morelli, unitamente ad Arnaldo Moriconi, hanno voluto dedicare ad Andrea Salvetti, artista geniale deceduto un anno fa. Ebbene, con l'impegno di Francesco Poggi, organizzatore culturale di eventi ed ex sindaco di Borgo a Mozzano, hanno allestito una splendida sala all'interno del grande ex cotonificio a Saltocchio dove, ieri sera, sono stati accolti un centinaio di ospiti che non hanno voluto mancare all'appuntamento con l'arte e la follia di Vittorio Sgarbi, ma, allo stesso tempo, degustare le particolarità enogastronomiche presenti alla manifestazione. Una accoppiata culturale ed enogastronomica che andrà in scena anche in occasione dei due prossimi appuntamenti, quello con Andrea Scanzi e l'ultimo in compagnia di un grande amico e collezionista delle opere di Andrea Salvetti, Giampiero Mughini.

Poteva immaginare di tutto, chi scrive, fuorché di imbattersi nella persona di Arnaldo Moriconi che, a queste latitudini, Saltocchio per intenderci, ha appena acquistato la maggiora parte della ex fabbrica e trasferito la sede della sua televisione DiLucca. Una impresa notevole viste le dimensioni dell'edificio, oltre 135 metri di lunghezza. Con Moriconi anche la moglie. Onori di casa fatti magistralmente da Patrizia Grotti la cui principale preoccupazione, fugata per fortuna, non è stata tanto l'accoglienza da riservare a Vittorio Sgarbi, quanto l'esito della serata in sé e il giudizio che ne avrebbero dato, alla fine, i commensali.

Quanto all'aspetto culturale, Sgarbi fa squadra a sé e non c'è bisogno di troppe parole per descriverne il contenuto del suo incontro culturale stimolato e accompagnato da Francesco Poggi. Per il resto, Patrizia Grotti aveva convocato, per la circostanza, le straordinarie pizze di Gabriele Bonci e, con tanto di forno elettrico ad hoc, sono piombati in via della Grotta Filippo e Priscilla Minutelli i quali hanno preparato le pizze del Bonci facendo impazzire i palati dei presenti che non hanno mostrato alcun problema nel mettersi disciplinatamente in fila per poterle assaggiare.

Più in là la delizia rappresentata dai salumi di Massimo Bacci, dal 1925 norcineria a San Vito-Cerreto, comune di Montignoso, dove vengono preparati secondo la antica tradizione toscana la mortadella nostrale, la pancetta tesa e le salsicce di Montignoso da mangiare rigorosamente crude con, ad esempio ieri sera, il pane del forno Bonci.

Il birrificio Bruton, della zona, ha bagnato la gola dei molti appassionati di birra mentre la rete di vini denominata Lucca Biodinamica ha fatto il resto omaggiando con calici di rosso e bianco di assoluta qualità.

Molti i volti conosciuti che si sono seduti ai bellissimi tavoli in legno sistemati nell'ampio salone la cui capienza, per legge, non poteva superare le cento unità. Le fotografie che abbiamo scattato rendono l'idea e non solo dei partecipanti. Un evento che fa il paio con l'estivo Teatro di Verzura a Borgo a Mozzano - a proposito, c'era anche l'attuale sindaco Patrizio Andreuccetti - nell'offrire eventi intriganti e di spessore.