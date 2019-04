L'evento



Taglio del nastro per VerdeMura 2019

venerdì, 5 aprile 2019, 15:52

di gabriele muratori

Un weekend all'insegna del verde per la città di Lucca con la manifestazione "VerdeMura" appena iniziata. Il tradizionale appuntamento primaverile con la mostra floreale che interessa la zona delle mura urbane tra il baluardo San donato e quello di Santa Croce, ha avuto il taglio del nastro questa mattina alle 12 alla presenza del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini ed altri rappresentanti di varie autorità tra cui il prefetto dottoressa Laura Simonetti, esponenti delle forze dell'ordine, della procura della repubblica, ed esponenti di altre istituzioni cittadine. "Continuano senza sosta gli eventi per la nostra città" - commenta Tambellini.

"VerdeMura è un'occasione per accomunare il patrimonio storico e culturale di Lucca a quello ambientale, cui il nostro territorio è estremamente ricco". Molte le novità che caratterizzeranno la mostra, tra le quali troveranno spazio le mostre delle camelie arancioni ibride. Entusiasta il direttore Emanuele Vietina, che assieme al presidente Mario Pardini, si sono detti soddisfatti per il recente passaggio di consegne della gestione dell'evento da parte dell'Opera delle Mura verso appunto Lucca Crea Srl. "Siamo ancora freschi di organizzazione" - riferisce Vietina. "Stiamo studiando come migliorare sempre di più uno dei tanti eventi importanti per Lucca. Iniziare questo nuovo impegno logistico, si tratta per noi di fare i compiti per casa. Alla fine dell'evento, coglieremo i frutti del risultato, che saranno sicuramente utili per il prossimo evento 2020".

Tra i 90 vivaisti dei circa 220 espositori, si potranno visitare una consistente varietà di prodotti floreali dalle più tipiche, alle più rare, provenienti da molte zone dell'Italia e del mondo. Un'infinita molteplicità di piante e fiori sono quindi esposte sul verde delle mura per questo fine settimana, a cui si unisce un ricco programma diviso tra convegni, presentazioni, laboratori e visite guidate. Dopo la conferenza di presentazione, il sindaco e tutti i rappresentanti hanno poi effettuato una visita generale alla mostra, dove allo stand Tosco Flora, l'amministrazione è stata omaggiata di un esemplare ibrido di camelia che verrà impiantata presso il giardino botanico. Sotto un timido sole che si è fatto spazio tra le nuvole grigie di queste ultime ore, i primi visitatori di stamani hanno quindi potuto gustarsi una prima passeggiata senza pioggia, che tempo permettendo, potrà essere estremamente piacevole oltre che per gli appassionati del settore, anche per chi non ha il pollice verde ma vuole comunque assaporare una gradevole escursione dentro al patrimonio floreale che per questi giorni animerà le mura urbane. Orari manifestazione: venerdì 5 aprile ore 12-19, sabato e domenica ore 9.30-19, prezzi €. 7,00, ridotto €. 4,00 con possibilità di abbonamenti e sconti comitive.

Tutto il programma della manifestazione è visibile sul sito: www.verdemura.it.