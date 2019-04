L'evento



Tutti in bici alla Ego Slow Roll

sabato, 27 aprile 2019, 15:23

di gabriele muratori

Successo per la settima edizione della Ego Slow Roll, la tradizionale biciclettata che si è tenuta ieri sera con la partecipazione di circa duecento cicloamatori di tutte le età che in sella ad altrettante biciclette, hanno pedalato per le vie del centro storico e sulle mura di Lucca, passando poi lungo la pista ciclabile della circonvallazione.

La fiumana di biciclette ha avuto appuntamento, alle 20.30, presso la sede della palestra Ego City Fit Lab di viale Carlo Del Prete, dove con la collaborazione dell'associazione "Lucca Ama la Bici", l'enorme gruppo è partito compatto alla volta della città, per godersi una serata originale in completa allegria.

"Si tratta di una manifestazione molto piacevole, che serve a far riscoprire ai cittadini il gusto della bicicletta" - commenta Renato Malfatti, titolare della palestra Ego City Fit Lab. "Movimento, salute, compagnia, divertimento, rispetto per l'ambiente, tutti ingredienti che bene si aggregano tra di loro, e che meglio riescono a far accedere alla città ed alle nostre bellezze lasciando a casa l'auto".

Dello stesso parere, anche la figlia Marina Malfatti, marketing manager della Ego: "Abbiamo copiato l'idea di questa biciclettata notturna, illuminata dalle lampadine dei fanalini e vivacizzata dai campanellini, dalla manifestazione nata anni fa negli Usa, presso la città di Detroit. Cosa c'è di meglio della bici per svicolare nel traffico di una città caotica?".

Lucca non è certo una città ai livelli delle grandi metropoli americane, ma di certo ben si presta all'accessibilità mediante una sana e gradevole pedalata. Per questo, infatti, ha trovato posto come come partner ideale della manifestazione, il gruppo "Lucca Ama la Bici", dove il presidente Leonardo Martini ha messo a disposizione alcune delle loro 150 biciclette d'epoca, che hanno resistito fino ai giorni nostri.

"Disponiamo di biciclette che quasi hanno visto le due guerre" - racconta Martini. "Chissà quanti lucchesi posseggono bici antiche nei loro garage e nelle loro cantine e magari nemmeno lo sanno. Siamo un'associazione di appassionati di biciclette, ed il nostro sogno sarebbe quello di realizzare a Lucca un museo proprio della bicicletta".

Terminata la procedura di iscrizione, completamente gratuita, i partecipanti, in sella alla propria bici, o noleggiata per la modica cifra di cinque euro presso il negozio Fast and Furious, altro partner dell'evento, sono partiti alla volta del centro città, sotto gli occhi incuriositi di cittadini e turisti, che hanno apprezzato la simpatica iniziativa.

Durante la pedalata, sono stati sorteggiati alcuni premi messi a disposizione sempre dalla Ego e dall'autocazzozzeria Sant'Anna per i tanti partecipanti. "La bicicletta è un'ottima alternativa all'auto" - hanno riferito in molti dei presenti. "L'iniziativa andrebbe ripetuta più volte, ma l'utilizzo della bici dovrebbe essere, per chi può, un'usanza giornaliera, specie per chi abita e lavora in centro e nell'immediata periferia".