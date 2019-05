L'evento



A Lucca "I campi estivi al museo"

giovedì, 23 maggio 2019, 16:11

Una importate novità per l'estate dei bambini: I campi estivi al museo! Ottima idea per imparare giocando con la storia e con l'arte, tra due musei della città di Lucca: il Complesso Museale e Archeologico della Cattedrale e il Museo Multimediale Via Francigena Entry Point.

I CAMPI ESTIVI AL MUSEO sono organizzati dall’Associazione Terzo Millennio in collaborazione con l’Amministrazione Comunale della città di Lucca e due importanti musei del territorio: il museo multimediale della Via Francigena, Via Francigena Entry Point e il Complesso Museale e Archeologico della Cattedrale di Lucca.

L’Associazione Terzo Millennio ONLUS, a partire dal 2002 ha dato vita alla sezione didattica del Complesso Museale e Archeologico della Cattedrale di Lucca “Primi passi al museo”, elaborando percorsi didattici storico-artistici ed archeologici per tutti i cicli scolastici. Obiettivo fondamentale dell’Associazione è far conoscere, valorizzare e promuovere l’importante patrimonio culturale, storico, artistico e archeologico della città di Lucca. L’Associazione ha promosso e continua a promuovere incontri, visite didattiche ed iniziative culturali per adulti, bambini e famiglie in collaborazione con il Comune di Lucca, la Provincia e la Regione Toscana. Dal 2016 l’Associazione ha ideato e svolge attività didattiche, divulgative e culturali anche presso il centro di visite multimediale Via Francigena Entry Point di Lucca. Dall’aprile 2019 partecipa, in collaborazione con altri musei della città di Lucca e l’Ufficio Cultura del Comune, all’organizzazione e alle attività per l’iniziativa della Regione Toscana “S-Passo al museo, in vacanza è vietato annoiarsi!”, campus di primavera che accolgono bambini per l’intera giornata con attività legate all’educazione museale e all’arte.

I campus estivi sono articolati in moduli tematici dedicati ad un argomento specifico, fornendo ai partecipanti diverse chiavi di lettura e permettendo, attraverso la guida degli educatori e la partecipazione attiva dei ragazzi, la cooperazione e la socializzazione all’interno del gruppo in un’ottica di inclusione.

Il progetto prevede quattro moduli tematici di una settimana ciascuno, con attività dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, per un minimo di 15 a un massimo di 20 partecipanti.

Durante le 4 ore di permanenza al campus estivo, saranno costantemente presenti tre operatori con esperienza che cureranno le attività, accompagneranno i bambini alla scoperta del centro di visite multimediale della via Francigena e del Complesso Museale e Archeologico della Cattedrale, dove si svolgeranno laboratori e attività ludiche adatte all’età dei bambini e significative per una sensibilizzazione all’arte, cultura e tradizioni del territorio. I moduli tematici infatti hanno la finalità di avvicinare i ragazzi alla storia della città di Lucca e alle tradizioni del passato, dalla scrittura alla lettura della simbologia medievale.

Ecco i diversi temi di ogni settimana al museo:

- ALLA SCOPERTA DI LUCCA

- COME SI VIVEVA NEL MEDIOEVO?

- UNO, DUE, TRE…SI PARTE!!! IN VIAGGIO

- SIMBOLI E MISTERI

All’interno del singolo modulo si prevedono attività diversificate giornalmente, che si svolgeranno nelle due sedi indicate, in modo tale da consentire la partecipazione a tutti e quattro i moduli o a un solo modulo settimanale. Ciascun incontro prevede una visita guidata interattiva e un'attività laboratoriale, ludica e artistica nella quale i ragazzi saranno chiamati a partecipare attivamente, mettendo a frutto fantasia e talenti personali, interiorizzando e reinterpretando così i concetti e i temi della prima parte della mattinata.

Periodo di svolgimento: 17-21 giugno, 24-18 giugno, 8-12 luglio, 15-19 luglio

Costo settimanale mezza giornata: € 60,00 a bambino (altre modalità di partecipazione sono concordabili con la segreteria)

sconto del 10% per le iscrizioni entro il 31 maggio

Per informazioni e iscrizioni:

Via Francigena Entry Point, via dei Bacchettoni 8 (LU) tel. 0583 496554 - 342 1466451

info@viafrancigenaentrypoint.eu