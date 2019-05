L'evento



"Incontri con le eccellenze": a Lucca il fondatore della ONG Emergency Gino Strada

giovedì, 30 maggio 2019, 14:56

di barbara ghiselli

Gino Strada, medico chirurgo e fondatore dell'ONG Emergency, incontrerà il pubblico lucchese lunedì 3 giugno alle 21 nella chiesa dei Servi. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e dalla Fondazione Lucca Sviluppo, nell'ambito del programma denominato “Incontri per le eccellenze” è stata organizzata insieme al comune di Lucca, provincia di Lucca, scuola della pace, con il patrocinio di Emergency Lucca e del Fondo Arturo Paoli.

“L'obiettivo delle due fondazioni – ha sottolineato Alberto Del Carlo, presidente della fondazione Lucca Sviluppo – è quello di sviluppare una capacità critica, attraverso incontri con persone che si sono dimostrate coerenti e concrete nelle loro idee e nelle loro azioni. Gino Strada è sicuramente una di quelle persone, dato che ha lavorato in varie zone di conflitto come il Pakistan, l'Etiopia, il Perù, l'Afghanistan , la Somalia e la Bosnia Erzegovina, ha sempre creduto fermamente nel concetto di sanità di alto livello e gratuita per tutti e che la guerra sia solo una forma di terrorismo organizzata. Proprio in virtù di ciò, si è sempre attivato per promuovere i valori di solidarietà e per costruire una cultura della pace”.

Il sindaco Alessandro Tambellini ha poi specificato che Gino Strada è un personaggio di grande rilievo anche se divide le opinioni, perchè pone in discussione e ci fa interrogare su quello che accade nel mondo e sulle scelte che devono essere compiute nella politica internazionale, economica e delle relazioni.

Maria Del Carlo di Emergency Lucca ha ricordato che l'ONG di cui fa parte, proprio quest'anno festeggia i 25 anni di attività e che in tutto questo periodo sono state curate 10 milioni di persone negli ospedali di Emergency in Afghanistan, Iraq, Africa e anche Italia con ambulatori fissi e mobili.

“Nessuno deve essere trascurato: – ha dichiarato Silvia Pettiti del Fondo Arturo Paoli – questo nostro pensiero è condiviso da Gino Strada che ha dato concretezza alle parole riportate nell'art 1 della dichiarazione dei diritti umani ovvero 'Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti'. Riconoscere questo principio costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo ed è anche per questo motivo che siamo orgogliosi e felici di promuovere questa iniziativa”. Rossana Sebastiani della provincia di Lucca, ribadendo l'importanza dell'incontro, ha ricordato che all'incontro di lunedì 3 giugno aperto a tutta la cittadinanza ne seguirà un altro, martedì 4 giugno alle 10.30, sempre nella chiesa dei Servi, dove Strada parlerà agli studenti delle scuole superiori, in un evento realizzato con il patrocinio del Miur.

L'iniziativa di lunedì 3 maggio alle 21 è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per informazioni: segreteria@fondazionebmlucca.it o tel: 0583 464062