L'evento



Al Bucaneve si presenta il progetto “La Protezione Civile bussa alla tua porta!”

lunedì, 20 maggio 2019, 14:46

Parte dai territori dell’Oltreserchio il progetto sperimentale “La Protezione Civile bussa alla tua porta!”, promosso e ideato dall’amministrazione comunale insieme con la Protezione Civile.

Domani, martedì 21, alle 18, al centro cittadinanza attiva “Il Bucaneve” di Santa Maria a Colle si terrà il primo incontro pubblico di presentazione del percorso nato per accorciare le distanze tra cittadini, amministrazione comunale e Protezione Civile e per rendere le comunità più consapevoli sui rischi e sulle allerte, più informate, più collegate tra di loro e quindi più sicure.

Domani, l’assessore alla sicurezza del territorio, insieme con il responsabile della Protezione Civile, Andrea Sodi, e i tanti volontari che hanno aderito al progetto, incontreranno i cittadini interessati. Nell’occasione interverranno anche i referenti delle sagre paesane, durante le quali sarà presente il gazebo della Protezione Civile, così da portare avanti il progetto in ogni occasione pubblica in cui è possibile incontrare le persone e sensibilizzarle sul percorso.

Proprio nei territori dell’Oltreserchio (Santa Maria a Colle, Ponte San Pietro, Nozzano, Maggiano, Cerasomma, San Macario, Sant’Alessio, Monte San Quirico), a partire dalle prossime settimane, i volontari delle associazioni di Protezione Civile busseranno direttamente a casa delle persone che vivono nelle zone più fragili e vulnerabili del comune di Lucca: in questo modo oltre a fornire materiale e informazioni utili su come prevenire situazioni di percolo e su quali siano i comportamenti corretti da tenere in caso di allerta e di emergenza, i volontari aiuteranno i cittadini a iscriversi al nuovo portale di allentamento della Protezione Civile di Lucca. Durante le visite a casa, inoltre, le persone potranno indicare segnalazioni o problematiche, che i volontari riporteranno ai referenti del progetto, così che l’amministrazione comunale, ove possibile, possa intervenire attraverso gli uffici.

Si ricorda che per aderire al progetto “La Protezione Civile bussa alla tua porta!” occorre iscriversi attraverso il sito del Comune, www.comune.lucca.it/infopop, cliccando sul tasto “registrati”. Da una decina di giorni, inoltre, l’amministrazione comunale ha attivato il canale Telegram, come strumento di messaggistica istantanea utile per divulgare informazioni, allerte, segnalazioni. In questo caso è sufficiente cercare sull’applicazione: @comunelucca e cliccare sulla scritta “unisciti”.