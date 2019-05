L'evento



Al via il Festival della Risata per due giorni di allegria nel cuore di Lucca

giovedì, 9 maggio 2019, 14:04

Apre i battenti venerdì 10 maggio alle 11, al Centro Culturale Agorà (p.za dei Servi) con un incontro a tema: "Ridere fa bene" con gli psichiatri Dr. Enrico Marchi e la Dr.ssa Claudia Carmassi, la prima edizione del Festival della Risata: la due giorni con incontri, spettacoli ed eventi ad ingresso libero, all'insegna dell'ilarità.

Il progetto nasce dall'associazione culturale E&E - Events and Executive, di Erika Citti ed Elisa D'Agostino, con la direzione artistica di Matteo Cesca, il patrocinio e il sostegno del Comune di Lucca(inserita nel calendario degli eventi "Vivi Lucca") e della Fondazione Banca del Monte di Lucca, ed è realizzata in collaborazione con Confcommercio Imprese per l'Italia - Province di Lucca e Massa Carrara e il Centro Commerciale Città di Lucca.

Alle 15,30 all'auditorium della Fondazione Banca del Monte (p.za San Martino): "La comicità sul web" Ospiti: spinoza.it con Stefano Andreoli. Conduce Andrea Montaresi - in collaborazione con il Festival del Volontariato.

A seguire incontro con gli attori Chiara Spoletini e Stefano Moretti sul progetto auto-prodotto Chiara & Stefez - instagram.com/chiaraestefez famosi sul web e tra i giovani per le loro parodie di Fedez e della Ferragni.

Alle 18 sempre all'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca: "Incontro con Raul Cremona - due chiacchiere sulla sua carriera e sulla comicità nel Cabaret. Interviene Alessio Tagliento(autore, tra gli altri programma di Zelig, Colorado Cafè, Quelli che il Calcio). Conduce: Matteo Cesca - In collaborazione con il Festival del Volontariato.

Ore 21 al Teatro Nieri a Ponte a Moriano: Lettura del racconto Breve "Briciola" edito da Gemma Edizioni a cura dell'autore Andrea Mattei

21,30 al Teatro Nieri a Ponte a Moriano Spettacolo Teatrale Modigliani di Alessandro Brucioni e Michele Crestacci con Michele Crestacci. Ouverture allo spettacolo.

Sabato 11 maggio, in collaborazione con Confcommercio e il Centro Commerciale Naturale Città di Lucca si terranno gli spettacoli gratuiti, itineranti nelle piazze con i migliori giovani talenti selezionati dal concorso nazionale indetto fra gli under 45. Dalle ore 11 alle 19,30 i migliori 8 scelti fra i partecipanti trasformeranno la città in un palcoscenico a cielo aperto, nel corso della festa "Comici allo sbaraglio". A concludere il festival uno spettacolo itinerante animato dalla Banda Bassotti che accompagnerà i prescelti dalla giuria di esperti, nelle più prestigiose piazze del centro cittadino dove si esibiranno, alternandosi con il direttore del festival Matteo Cesca.