All'ospedale San Luca sabato si esibisce il coro 'Crescendo' composto da 70 ragazzi delle scuole lucchesi

giovedì, 2 maggio 2019, 10:03

L'azienda porta il nome del padre, Leonardo, che 25 anni fa decise di mettere su l'attività. Poi si è aggiunto il figlio, Cristiano, ed oggi entrambi portano avanti il lavoro con passione e professionalità coprendo le zone della Garfagnana, Lucchesia, Versilia, fino a Pisa e Massa

giovedì, 2 maggio 2019, 09:56

Tra gli espositori più in vista della fiera del Primo Maggio a Fornaci di Barga c'è sicuramente l'Autotecnica Lucchese, concessionaria Opel con sede a Lucca, sulla via del Brennero, operante nel territorio della lucchesia e della Garfagnana, da ormai 33 anni, ma anche nella zona della Valdinievole, con una sede...

mercoledì, 1 maggio 2019, 09:14

Domenico Blefari, che da 16 anni partecipa alla fiera annuale del Primo Maggio a Fornaci, parla alla Gazzetta dell’azienda per cui lavora, System Pool, definendola una piccola famiglia, in cui quasi tutti vi lavorano dalla sua apertura, circa 35 anni fa, ma che ha anche assunto due nuovi dipendenti poco...

martedì, 30 aprile 2019, 18:53

In un modo pulito, trasparente e professionale allo stand della Herz al “Primo Maggio a Fornaci” vengono presentate non solo caldaie, ma anche sistemi impiantistici su misura per ogni tipo di evenienza

lunedì, 29 aprile 2019, 23:11

A Palazzo Bernardini una serie di interventi dedicati al tema e al sogno di Antonio Megalizzi e Barto Pedro Orent-Niedzielski di raccontare alla radio un’Europa di opportunità

domenica, 28 aprile 2019, 22:12

Giornata intensa per le associazioni di rievocazione storica di Lucca in occasione della Festa della Libertà, anche a causa delle condizioni meteo non così favorevoli. Al mattino si è svolto il corteo storico in centro a cui hanno partecipato Compagnia Balestrieri Lucca, Contrade San Paolino e Sbandieratori Città di Lucca