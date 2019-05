L'evento



Banca di Pescia e Cascina sale sopra il mondo con Riccardo Bergamini

mercoledì, 15 maggio 2019, 17:28

“Salire sopra il mondo con Riccardo Bergamini”: è questo il titolo della serata promossa da BPC per far conoscere ai cittadini, venerdì prossimo 17 maggio, uno degli sportivi toscani di maggior spicco a livello internazionale.

A parlare presso la sala conferenze di Banca di Pescia e Cascina, in via Alberghi 28 a Pescia, sarà infatti l’alpinista lucchese Riccardo Bergamini con la moderazione del giornalista Fabrizio Vincenti.

Bergamini ha scalato i giganti di roccia e ghiaccio più alti del mondo del mondo: Pik Lenin (Kirghizistan, 7134 metri); Cho Oyu (Cina, 8201 metri); Manaslu (Nepal, 8163 metri); Himlung (Nepal, 7126 metri); Muztagata (Cina, 7546 metri). A giugno volerà in Alaska per salire sul monte Denali (la montagna più alta del Nordamerica, vicino il circolo polare artico) che fa parte delle "Seven summit": le sette montagne più alte di ogni continente.