L'evento



Cambiamenti climatici e il ruolo del verde urbano e periurbano nella seconda edizione di "Vivi il Serchio – Festival del Fiume 2019"

mercoledì, 29 maggio 2019, 14:51

Parte domani (giovedì 30 maggio), con un incontro dedicato ai cambiamenti climatici e al ruolo del verde urbano e periurbano, e andrà avanti tutti i giorni fino a domenica, la seconda edizione di "Vivi il Serchio! Festival del Fiume 2019": una manifestazione, quest'anno concentrata in particolare sul tema dei cambiamenti climatici, che si svolgerà principalmente alla Fattoria Urbana "Riva degli Albogatti" di via del Callarone a Nave, proprio nei pressi del Fiume. I curatori si sono posti l'obiettivo di proporla promuovere la vivibilità, la fruibilità, la sicurezza e la bellezza del Serchio e del suo parco fluviale.

L'iniziativa è promossa da una importante serie di Enti, associazioni e gruppi organizzati: Comune di Lucca, Percorso in Fattoria, Provincia, Noi che amiamo il Serchio, Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, Escursioni personalizzate, Sistema ambiente, Caritas, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Università di Pisa e Osservatorio locale del paesaggio lucchese.

Domani (giovedì 30 maggio), dalle ore 10,00 alle ore 13,00, escursione in bici e spuntino in fattoria (ritrovo in piazza San Frediano). Dalle ore 15,00 alle ore 19,30, convegno "Cambiamenti climatici: il ruolo del verde urbano e periurbano": coordina Arianna Chines, con interventi delle Università di Firenze (Francesco Ferrini) e di Trieste (Giovanni Bacaro), del CIRF (Giancarlo Gusmaroli), dell'Accademia lucchese delle scienze lettere e arti (Paolo Emilio Tomei) e di Earth Strike Lucca. L'appuntamento fornisce crediti formativi per architetti, ingegneri e dottori agronomi e forestali. A seguire, apericena ed escursione "dal tramonto al buio".

Dopodomani (venerdì 31 maggio), dalle ore 10,00 alle ore 13,00, escursione in bici e spuntino in fattoria (ritrovo in piazza San Frediano). Dalle ore 14,30 alle ore 16,30, "Oltre il fiume: idee e progetti di valorizzazione del territorio intorno al Serchio", a cura degli studenti del corso di economia ed estimo civile dell'Università di Pisa, curato da Massimo Rovai con Francesco Monaci e Agnese Amato. Dalle ore 17,30 alle ore 19,30, "Salviamo le tartarughe marine, salviamo il Mediterraneo. La partecipazione per contribuire alla sicurezza ambientale: l'esperienza del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord". Con la partecipazione del presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi. Sono stati invitati i rappresentanti di Comune di Lucca, Provincia, Regione Toscana, Genio Civile, Sistema ambiente, Autorità di Bacino e delle associazioni e dei gruppi che hanno stipulato le convenzioni con l'Ente consortile. Dalle ore 18,00 alle ore 19,30, workshop di fotografia con Aurelio Fioretta. Alle ore 20,00 la cena e alle ore 21,30 proiezione in anteprima del film "Soyalism", con la partecipazione del coautore e regista Enrico Parenti.

Per informazioni, si può chiamare ai numeri 336/1758719 e 334/8071351 o inviare una mail a festivaldelserchio@gmail.com. Il Festival è anche su facebook con la sua pagina, su cui si può visionare il programma completo e dettagliato.