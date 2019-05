L'evento



“Cantieri di Narrazione identitaria”: gli alunni protagonisti della valorizzazione del territorio

martedì, 7 maggio 2019, 15:53

Si è svolta questa mattina (7 maggio) all'ex Casa del Boia la presentazione e la premiazione dei progetti degli alunni che hanno aderito a “Cantieri di Narrazione identitaria”, un'iniziativa promossa da Toscana Promozione, da Anci Toscana e dal giornalista Emilio Casalini, a cui ha aderito il Comune di Lucca e ha lavorato l'ufficio turismo.

Hanno partecipato la 4°T del “Nottolini” sezione Geometri, per il “Passaglia” la 3°C sezione Architettura e Figurativo e la 3°F sezione Multimediali, e la 3°C Turistico e 4°B Professionale dell'Isi “Pertini”. I ragazzi e le ragazze delle scuole si sono impegnati per creare una serie di progetti di valorizzazione del territorio, anche portando alla luce storie e leggende meno conosciute. Si tratta quindi di coinvolgere i ragazzi in un percorso di “promozione partecipata” che può offrire al Comune di Lucca un modo per rafforzare il rapporto tra gli abitanti e l'ambiente che li circonda e stimolare un sano senso di appartenenza al territorio oltre che a proporre nuovi spunti per attirare un turismo di qualità.

I progetti sono stati molto articolati, segno del grande impegno e del lavoro di ricerca svolto dagli alunni insieme ai loro insegnanti. In tutto sono stati presentati 11 progetti e, in particolare: “Lucca tra leggenda e realtà” (Nottolini); per la classe 3°C del liceo artistico “Passaglia”: “Elfo racconta”, “La panchina sonora”, “Gli amanti di Lucida ci accompagnano”, “Il ballo degli amanti”, “Puccini racconta Guinigi”; per la 3°F del Passaglia: “Le leggende in fiore”, “Rivalutazione del Sotterraneo”, “Percorso sensoriale”, “Caccia al Tesoro” e, infine, per la scuola Pertini “Lucca, la sua acqua - Identità di una città”.

La classifica emersa dopo un confronto tra i rappresentanti della giuria – composta dal giornalista Casalini, rappresentanti dell'amministrazione comunale, rappresentanti degli Istituti coinvolti - ha visto al primo posto il progetto “Lucca in fiore” mentre al secondo posto si sono classificati due progetti per parità di punti e, in particolare: “La caccia al tesoro” e “Lucca tra leggenda e realtà”. I materiali di queste tre proposte saranno ora portate all'attenzione dell'amministrazione per giudicarne la fattibilità, ma tutti i progetti presentati hanno ricevuto i complimenti da parte della giuria.