L'evento



Consegnati i buoni acquisto "Scuolidarietà 2019"

lunedì, 20 maggio 2019, 14:39

Il 16 maggio alle ore 10 nella sede operativa del Coro Arcobaleno in via della Chiesa 13 a Santa Margherita, si è svolta la cerimonia per la consegna dei buoni acquisto alle scuole che hanno partecipato a "Scuolidarietà 2019". Hanno presenziato alla cerimonia la direttrice del Coro Arcobaleno Cristina Torselli, la Presidente Rita Pulvirenti, il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari e l'assessore alla scuola del comune di Capannori,Francesco Cecchetti .

La manifestazione musico-culturale finalizzata al reperimento fondi per la scuola, si è svolta lo scorso 15 aprile al Palasport di Lucca. Quest'anno è stato presentato il Musical " Nell'Isola Chenonc'è" , tratto fedelmente dal libro "Le avventure di Peter Pan" di James Matthew Barrie con la regia di Cristina Torselli. Hanno partecipato quasi 3000 bambini delle scuole di Lucca, Capannori e Porcari. La manifestazione, giunta ininterrottamente quest'anno alla 23° edizione, ha continuato a mostrare e confermare l'enorme interesse e apprezzamento da parte del mondo scolastico e delle famiglie all'attività del Coro Arcobaleno che con impegno e professionalità ha proposto sempre bellissimi musical del tutto inediti ed originali che hanno sempre fatto registrare il tutto esaurito.

Grazie all'impegno e alla collaborazione dei volontari del coro Arcobaleno, alla concessione gratuita del Palasport da parte del comune di Lucca e al contributo della Fondazione CRL, sono stati consegnati alle 26 scuole dei comuni di Lucca, Capannori e Porcari intervenute come spettatori o prendendo parte attiva alle coreografie, oltre 4.200 euro in buoni acquisto che serviranno per acquistare materiale didattico utile a far fronte alle proprie necessità.