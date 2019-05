L'evento



Da Lucca a Ventimiglia in bicicletta? Opportunità della Ciclovia tirrenica per la provincia di Lucca

sabato, 4 maggio 2019, 19:04

La mobilità ciclabile assume sempre maggiore importanza per le esigenze dei cittadini, la qualità della vita, e la promozione turistica. Si susseguono, fortunatamente, gli annunci di progetti di infrastrutture ciclabili non solo all’interno dei centri urbani, ma anche per il collegamento di zone distanti centinaia di chilometri.

Tra Lucca e Pisa, negli anni passati è stata lanciata la Pista ciclopedonale Puccini, che prevedeva di collegare la piana di Lucca con la foce del Serchio. A questa si aggiunge ora una importantissima via di collegamento, la Ciclovia Tirrenica, condivisa dagli enti locali, e sostenuta da notevoli finanziamenti dell'Unione Europea.

Il 10 maggio sarà quindi analizzata questa infrastruttura e lanciata la proposta di prevedere un collegamento tra le due grandi vie ciclabili. L’obiettivo è creare un grande sistema di viabilità “dolce” che consenta di spostarsi in sicurezza dalla piana di Lucca fino a tutta la costa Tirrenica. L’associazione Parco di sant’Anna ONLUS nasce nel 2008 a Lucca per lottare contro la speculazione edilizia e promuovere la realizzazione di spazi verdi e servizi per la comunità.

Numerose sono le attività svolte negli anni, da iniziative benefiche al sostegno di progetti partecipati per la riqualificazione delle periferie. La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) di Viareggio – Biciamici si propone di tutelare e valorizzare la natura e l’ambiente, sia urbano che extraurbano, promuovendo l’uso della bicicletta e di altri mezzi di trasporto sostenibili.

Si pone al servizio della comunità dei ciclisti nel territorio di Viareggio e della Versilia, con lo scopo di tutelare i loro diritti, di contribuire allo sviluppo della mobilità sostenibile, al miglioramento delle condizioni ambientali e della qualità della vita. Si darebbe così un senso compiuto alla pista ciclabile di Puccini, si risponderebbe alle pressanti, numerose domande di turisti amanti del turismo dolce, e si darebbe un'opportunità ad un territorio ora, diciamolo, nel progetto regionale delle piste ciclabili rimasto un po' trascurato.