Domenica il nuovo spettacolo de 'La Compagnia Balestrieri Lucca' “La maschera – la danza degli inganni"

giovedì, 16 maggio 2019, 16:50

Il 19 maggio ritorna l'annuale spettacolo di teatro e danza rinascimentale della Compagnia Balestrieri Lucca. Quest’anno andrà in scena, alle ore 17, nella splendida cornice del chiostro del complesso monumentale di San Micheletto a Lucca, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che ha concesso lo spazio all’associazione. Lo spettacolo di questo anno, scritto da Daniele Lattari, Rebecca Franceschini, Melanie Angeloni e Federico del Carlo, trae la sua ispirazione da un evento realmente accaduto nel XV secolo a Lucca. Si tratta di una congiura, avvenuta nell’anno 1437, ordita per costringere il governo della Repubblica di Lucca a rompere la storica alleanza con Milano e sottomettersi ai nemici fiorentini. Lo spettacolo tenta di narrare la vicenda attraverso un ballo in maschera durante una festa rinascimentale.

Il Quattrocento è il periodo in cui la danza diviene per i nobili un importante segno di distinzione dal popolo. Vengono scritti i primi trattati che codificano l'arte del danzare: il De arte saltandi et choreas ducendi di Domenico da Piacenza, il De pratica seu arte tripudii vulgare opusculum di Guglielmo Ebreo, Il libro dell’arte del danzare di Antonio Cornazzano, poeta e scrittore italiano nonché maestro di ballo alla corte degli Sforza. Proprio a questi trattati viene fatto riferimento per la ricostruzione delle danze che verranno eseguite in “La Maschera – la danza degli inganni” la cui ricostruzione coreografica è stata affidata a Francesca Carignani, che da oltre 10 anni è l’insegnante del gruppo Danze Antiche della Compagnia Balestrieri Lucca, mentre la regia è affidata a Elisa Simi che vanta un lungo curriculum teatrale sia come regista che come attrice.

In caso di pioggia, lo spettacolo si svolgerà ugualmente, nella Sala Affresco all’interno degli spazi del San Micheletto.