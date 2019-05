L'evento



Ego Fitness Night da record

martedì, 28 maggio 2019, 19:11

Una serata da top record. Incredibile l'affluenza ai corsi, la partecipazione, l'energia che ha pervaso tutti i clienti fino alle prime luci dell'alba nella notte del fitness lucchese. Dal functional training a tutte le attività di sala, open air, piscina. Un'occasione unica per vivere magari un tipo di allenamento alternativo, mettersi alla prova, dedicare un'intera serata a se stessi, fare un'esperienza piacevole e originale insieme agli amici.

Dalle tendenze del cardio fitness a ritmo di danza latina, wakanda tribal, groove dance, sexy barrè dello Studio 1; al boxe mood con 5Rounds, l'intensa tonificazione aerea dell'Antigravity e il grandioso Ego Skill Athletic, forte anche della tecnologia Skill line by Technogym dello Studio 2. Dal walking, alla nuovissima tendenza del New york cycle e tutti i fantastici group cycling a cui unirsi nella speciale sala "cinema" del Cardio Studio, dove le proposte sono state davvero spettacolari.

Così come nella bellissima wellness pool, dove, oltre all'accesso al nuoto libero e all'idromassaggio, non sono mancatii corsi più divertenti di acquagym come Crazy Circuit, Acqua Jeans ( un'acqua fitness in cui attivarsi indossando vecchi jeans, che appesantiscano e facciano lavorare ulteriormente i muscoli delle gambe, ), e molto altro ancora.

La luce della luna ha illuminato tutte le attività del Fit Park, dove in tantissimi si sono misurati con gli allenamenti performanti del Boot Camp, con i tornei di Beach Volley (vinto dalla rappresentanza della Nottolini), di Street Basket (vinto dai Pisces) e non solo....Naturalmente la musica è stata la regina della serata, ad accompagnare le lezioni fitness con le due postazioni infuocate di Federico Avanzati e Rick Spin Dj, oltre alle percussioni live di Diego Guarino.

Ancora altri momenti superlativi hanno animato il venerdì sera lucchese più "folle" della Ego Fit Fiesta, come il Fashion Model Casting a cura della ALSO Eventi, il torneo dell'amatissimo "biliardino", ma anche il Gaming Time con Fifa 2019. Ci soddisferemo il palato con le invenzioni sushi a cura di Mami Sushi e le fantasie golose dello Show Cooking de Le Bontà. Grande novità anche la collaborazione con Forever Ink che ha realizzato durante la serata una sessione di tatuaggio aperta al pubblico, con possibilità di prenotazione, affrettatevi!

E quindi l'erotic show che ha sorpreso con la sua pur garbata "nudità" nelle ore più tarde. Sono solo alcuni dei momenti imperdibili della notte bianca del fitness secondo lo stile e la qualità Ego che invita tutti a partecipare gratuitamente. Anche per questo un particolare ringraziamento va a Guidicar, Vodafone Store Porta Elisa, Bogus Lab, Bartender's, e alla collaborazione di Davide Blefari... e arrivederci al Fruit Party dell'8 giugno!