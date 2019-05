L'evento



Girotondo da guinness il 7 maggio 1994, l'associazione Don Franco Baroni ricorda l'evento

martedì, 7 maggio 2019, 17:12

Sabato 7 maggio 1994 sulle Mura di Lucca si svolse il girotondo più grande del mondo entrato nel guinness dei primati dall’edizione 1995. Venne organizzato dalla Associazione «Don Franco Baroni» in collaborazione con l’Associazione Amici del cuore” e vi presero parte: oltre 7 mila gli iscritti; 5 mila 583 partecipanti ufficiali notificati al via; 5 mila 448 i partecipanti che completarono almeno un giro delle Mura (valore quest’ultimo che rappresenta il Guinness dei primati). La manifestazione iniziò alle ore 15,05 con la partenza del primo girotondista e si concluse alle ore 19,41 e 7 secondi con l’arrivo del primo girotondista per la terza volta di fronte al tavolo del notaio e dei testimoni.

All’epoca attorno al girotondo, organizzato per il 450esimo anniversario dell’inizio dei lavori dell’attuale cerchia (maggio-giugno 1544 ad opera di Jacopo Seghizzi) vennero organizzate anche mostre storiche, vennero coinvolte molte associazioni di volontariato e anche centinaia di cittadini che per un paio di mesi, gratuitamente, la domenica mattina provvedevano alla pulizia e al taglio dell’erba sulle Mura in un periodo caratterizzato dal commissariamento sia del Comune come della Provincia di Lucca.

Oggi, 7 maggio 2019, ricorre il 25esimo anniversario di quella bella impresa rimasta nella storia della nostra città e delle sue Mura visto che gli organizzatori del girotondo donarono due lecci (Quercus ilex) che furono piantati la mattina del 15 ottobre 1994 ai due lati della casermetta sede del CISCU sul baluardo San Paolino, alberi che in 25 anni sono cresciuti notevolmente.