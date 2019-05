I cantanti lucchesi Elisabetta Della Santa, Giovanna Bartoli e Fabio Ciardella ospiti nella trasmissione “Cantando Ballando”

Altri articoli in L'evento

mercoledì, 29 maggio 2019, 16:03

Tre giorni per celebrare i 120 anni della Confederazione Nazionale delle Misericordie. Dal 7 al 9 giugno le strade e le piazze di Lucca si vestiranno di Giallociano grazie “MoveUp. Fratelli in Movimento” il Meeting Nazionale delle Misericordie.

mercoledì, 29 maggio 2019, 14:51

Un fine settimana di iniziative, per riportare il fiume al centro della vita della Città. Quattro giorni di incontri, laboratori, impegno, musica, iniziative culturali, degustazioni, per fare festa al Serchio e per abitare Lucca, a partire dalle sponde del fiume

martedì, 28 maggio 2019, 19:11

Un evento extra-ordinario, aperto a tutti, 24 ore non stop di fitness e animazione, che unisce l'esercizio fisico made in Ego al puro divertimento, per una serata sicuramente fuori dal comune

martedì, 28 maggio 2019, 17:19

Dopo il primo incontro a Santa Maria a Colle, prosegue la presenza nell'Oltreserchio da parte dell'amministrazione Tambellini e della Protezione Civile. Da qui, infatti, la prossima settimana prenderà piede il progetto “La Protezione Civile bussa alla tua porta!”, promosso e ideato dal Comune

lunedì, 27 maggio 2019, 15:35

Una rete tra varie realtà associative, già da tempo operanti sul territorio, dove ognuno può mettere in campo le proprie esperienze, punti di forza e specificità e costituire un partenariato forte, finalizzato all'organizzazione di eventi e iniziative a carattere sociosanitario e culturale per la città di Lucca

lunedì, 27 maggio 2019, 13:30

Andreea Diana Joita, arbitro e giocatrice di pallavolo della Pantera Lucca, oggi compie 18 anni: "Da oggi sei maggiorenne, piccola mia. Buona strada e che tu possa realizare i tuoi sogni. Sono orgoliosa di te, ti vogliamo un mondo di bene. Un abbraccio grandissimo da mamma, gli zii e nonna"