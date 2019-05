L'evento



“Il Mondo del Gelato on Tour” fa tappa da Cremeria Opera

venerdì, 3 maggio 2019, 13:28

4 Maggio 2019 ore 16,30 Lucca, Cremeria Opera ,Via Luporini 951 una delle gelaterie più riconosciute a Lucca per qualità e servizio apre le porte ad un evento davvero esclusivo. I protagonisti? Voi e la vostra voglia di mettervi in gioco passando un sabato pomeriggio all’insegna della riscoperta di uno dei sensi più apprezzati da tutti: il gusto!

Eh si.. nella cornice dell’ormai conosciutissimo locale di Via Luporini, si va a caccia dei migliori assaggiatori di Lucca!

Requisito per partecipare:

palati sopraffini

voglia di divertirsi

un pizzico di creatività

Se sei un amante del gelato, e la voglia d’estate si comincia a far sentire, alle 16:30 presso Cremeria Opera potrai gustarti GRATUITAMENTE un’esperienza sensoriale da 10 e lode!

In collaborazione con Slow Food Editore nasce infatti il primo Tour di promozione del 1°manuale Slow sul Gelato con Roberto Lobrano, che dopo aver attraversato le migliori gelaterie italiane approda questo sabato anche da Cremeria Opera.

Se sarai tra i fortunati a poter partecipare, potrai assaggiare tre tipi di gelato e attraverso le mani e le parole guida dei uno dei più grandi maestri del Gelato come Roberto Lobrano, imparare ad ascoltare i propri sensi trasformando poi le percezioni in un vero e proprio voto!Armati di mascherina sarà la volta della scoperta dell’ingrediente base: quale prodotto slow si nasconderà nella crema gelato di Mirko Tognetti, titolare della Cremeria Opera?

La conclusione della simpatica giornata prevederà, per chi interessato anche la presenza del libro “ Il Mondo del gelato - storia, scienza, produzione degustazione “ Di Roberto Lobrano edito da Slow Food Editore.

La location ideale per parlare di genuinità delle materie prime.

La profonda passione per i prodotti sani, così come li facevano la loro nonna e poi la mamma, è l’idea che infatti sta alla base di Cremeria Opera Naturali per Gusto, che non poteva non ospitare un evento come quello in cui la materia prima ed il gusto la fanno da padrona.

I prodotti sono artigianali di Cremeria Opera lo sono in ogni ingrediente, utilizzati così come ci vengono offerti dalla natura e trasformati in prelibatezze. Tutti i prodotti sono studiati ed elaborati per essere essenziali e rendere il gusto sincero. Materie prime semplici e di ottima qualità, per offrire prodotti naturali.

Iscriviti! E’ semplice e gratuito.

Puoi farlo tramite la pagina Facebook/CremeriaOperaNaturaliperGusto

Oppure chiamando al numero: 0583 1809707