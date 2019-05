In piazza Napoleone “We love Lucca - shopping, curiosità, cultura"

Altri articoli in L'evento

giovedì, 23 maggio 2019, 16:11

Una importate novità per l'estate dei bambini: I campi estivi al museo! Ottima idea per imparare giocando con la storia e con l'arte, tra due musei della città di Lucca: il Complesso Museale e Archeologico della Cattedrale e il Museo Multimediale Via Francigena Entry Point

giovedì, 23 maggio 2019, 15:31

I pirati a colori stanno arrivando per conquistare Lucca in occasione della Caccia al tesoro più grande di sempre. Saranno loro infatti i protagonisti della quinta edizione del gioco organizzato e promosso dal Forum per la cooperazione internazionale e dal comune di Lucca, per sensibilizzare i giovani al tema dell'integrazione...

giovedì, 23 maggio 2019, 14:56

Sesta edizione dell'iniziativa promossa da Mission Bambini per donare prodotti di prima necessità ai bambini in difficoltà che vivono in Italia. Ellen Hidding madrina dell'iniziativa

giovedì, 23 maggio 2019, 10:29

Sabato 25 maggio dalle 15 il nido e materna “Il Cucciolo” di Lucca, in Viale San Concordio 81 a Lucca, apre le porte ai bambini e alle loro famiglie per la terza edizione di “Bimbi in Festa”, per un pomeriggio di divertimento, spettacoli e laboratori per grandi e piccini con...

mercoledì, 22 maggio 2019, 10:41

In occasione della Settimana di informazione sulla sclerosi multipla (25 maggio – 2 giugno) i volontari in piazza raccoglieranno fondi per la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla

martedì, 21 maggio 2019, 22:56

La serata lucchese più fitness dell'anno: la devi vedere. Venerdì 24 maggio, a partire dalle 19.30. Serata di fitness 24 non stop, ad ingresso gratuito, con eventi speciali e un palinsesto corsi fuori dall'ordinario