La "Plogging Run" alla Ego City Fit Lab: pulire la città correndo

sabato, 11 maggio 2019, 12:32

di gabriele muratori

Ancora una bella iniziativa all'insegna della salute e dell'ambiente, ideata dalla palestra Ego City Fit Lab di viale Carlo del Prete. Questa mattina, alle 9, si è svolta la Plogging Run, la corsa ecologica nata in Svezia anni addietro. Si tratta di una marcia, non competitiva, dove un nutrito gruppo di corridori, durante il loro tragitto, armati di guanti e sacchetti, raccolgono i rifiuti abbandonati per terra per poi depositarli alla più vicina stazione ecologica. Sono stati circa un centinaio i cittadini di tutte le età che hanno aderito a questa iniziativa, e che questa mattina, tra uno scatto ed una flessione, tra uno stretching ed un riscaldamento, si sono chinati con assoluta pazienza a raccogliere cartacce, bottiglie, cicche di sigarette, e quanto altro era gettato a terra. Dietro la guida di Chiara, Sabrina,Sara e Alessandro, dello staff Ego, giovani e meno giovani, si sono dati da fare con entusiasmo.



"Abbiamo naturalmente messo in atto la raccolta differenziata" - specificano dall'organizzazione. "Sacchetto arancio per la carta, viola per vetro e plastica, verde non riciclabile. Tutti i rifiuti verranno poi portati dietro la nostra sede in attesa dell'arrivo degli operatori ecologici per il corretto smaltimento".



Partiti dalla sede di Carlo Del Prete, la fiumana di gente si è diretta poi verso città per completare un intero giro di mura, fermandosi nei baluardi ed al parco giochi di via dei Bacchettoni, raccogliendo rifiuti di ogni genere. Salute e ambiente, un binomio utile a tutti, che con questa corsa potrebbe essere l'inizio di una nuova moda a cui indirizzare le attività soprattutto della comunità scolastica. "Siamo presenti con due classi dell'istituto Civitali" - racconta un'insegnante. "Si tratta di un'iniziativa utile e molto educativa soprattutto per i giovani. Difatti abbiamo portato due classi prime". Soddisfazione per i partecipanti e per lo staff della palestra per un evento che verrà certamente ripetuto.