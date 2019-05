L'evento



L'estate in Versilia inizia dal White... Party

lunedì, 13 maggio 2019, 15:30

Lido di Camaiore si veste di bianco e inaugura l'estate 2019 all'insegna della condivisione e della solidarietà. Sabato 8 giugno, infatti, torna sulla costa il "White Party", evento organizzato dall'associazione Andare Oltre Si Può in collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica della Versilia che trasformerà il Lungomare Europa, nel tratto antistante al pontile, in una grande e suggestiva area pic-nic rigorosamente total white.

Partecipazione, rispetto ed eleganza sono le parole d'ordine per questo flashmob conviviale ispirato al "Diner en blanc" di Parigi e che, per la terza volta, fa tappa in Versilia: "E' un momento speciale – spiega Domenico Raimondi, presidente di Andare Oltre Si Può – una festa dell'incontro dove tutti, dai bambini agli adulti, possono vivere una zona della città in modo nuovo, dimenticando diversità e differenze. Vestiti di bianco perché è il colore della semplicità, capace far risaltare noi stessi, il nostro essere naturalmente unici".Chiunque potrà partecipare, dopo aver completato la procedura di iscrizione attraverso il form sul sito www.andareoltresipuo.it: dalle 19, ai piedi del pontile di Lido, via libera a tavolini e sedie pieghevoli, tovaglie e tovaglioli in tessuto bianco, piatti in ceramica, bicchieri in vetro, posate e tanta fantasia per allestire la propria mise-en-place con candele, candelabri, centrotavola, fiori, segnaposto e palloncini.

Bandite le stoviglie in plastica o carta e le lattine: "Si apparecchia come se fossimo a casa – spiegano gli organizzatori – portando ognuno la propria cena. Solo che saremo a due passi dal mare, insieme a tante persone con le quali condividere lo stupendo scenario del tramonto e un momento che è simbolo di familiarità, il pasto della sera". Si mangia, si brinda, si sparecchia e si lascia pulito, con ciascun partecipante responsabile del proprio tavolo e dello spazio utilizzato: "A fine serata – ricordano gli organizzatori – ognuno dovrà raccogliere gli avanzi e portare via tutto il suo materiale: saper condividere luoghi e momenti significa rispettare gli ambienti e le persone con le quali li viviamo e li vivremo insieme".Ad accompagnare l'evento, giunto alla sua sesta edizione, ci sarà la musica delle "Innocenti Evasioni", storica cover band che ripercorrerà in un concerto live i successi di Lucio Battisti e, per chi vorrà condividere la serata anche online, l'immancabile hashtag a tema:#whiteparty19.Spazi, momenti ma anche progetti di solidarietà da costruire insieme agli altri. Il White Party 2019, infatti, è dedicato alle associazioni Down Lucca, L'Amore non conta i cromosomi e Aipd Versilia, quest'ultima intervenuta all'incontro di presentazione con la presidente Angela Maria Bertacchi, Marzio Rapeti e Virginia Pieri: il piccolo contributo richiesto dagli organizzatori al momento dell'iscrizione online (5 euro) servirà a sostenerne l'attività, oltre che a coprire le spese organizzative dell'evento."La nostra è, per natura, terra di accoglienza turistica – conclude Roberta Palmerini, presidente del Consorzio di Promozione della Versilia – ma con un forte senso di appartenenza e solidarietà che contraddistingue coloro che la abitano. Questa iniziativa, alla quale abbiamo contribuito con grande piacere per gli aspetti tecnici e burocratici più complessi, credo sia un concentrato perfetto dell'anima della Versilia e di quelle emozioni genuine che solo questi luoghi sanno regalare ai loro visitatori".