L'evento



L'ordine dei medici consegna una targa al dottor Gastone Lucchesi per i suoi 100 anni

giovedì, 2 maggio 2019, 16:01

Una targa al dottor Gastone Lucchesi, stimato otorinolaringoiatra lucchese, è stata consegnata dal Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Lucca, Umberto Quiriconi in occasione dei suoi cento anni. Quiriconi si è recato a casa del collega assieme al vicepresidente Cosma Volpe e al presidente della Commissione Sindaci Revisori Ferruccio Lucchesi. Un incontro molto piacevole, dove i ricordi del dottor Gastone Lucchesi e i suoi aneddoti hanno fatto da protagonista. Una vita ricca di esperienze, sia professionali, ha avuto, infatti, modo di esercitare la sua professione e le sue ricerche in molte parti del mondo, dall'Asia al Sudamerica, sia di carattere civile come sindaco di Gallicano per otto anni dal 1964 al 1972, ma anche promotore di opere sociali di rilievo come, fra le tante, nel 2017 l’Rsa “Villa Verde.

Un incontro quello con il dottor Gastone Lucchesi fortemente voluto dal Presidente dell’Ordine Umberto Quiriconi come ringraziamento al collega e amico per una vita dedicata alla professione medica.