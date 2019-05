L'evento



Massimiliano Mattei campione europeo di adaptive surf in Portogallo

sabato, 25 maggio 2019, 17:28

Dopo il bronzo ai mondiali di San Diego per il livornese Massimiliano Mattei arriva l'oro ai campionati europei di adaptive surf in Portogallo. Avevamo scritto due anni fa la storia di Massimiliano, il ragazzo che dopo un incidente per il quale era rimasto in carrozzina aveva trovato forza, convinzione e motivazione per tornare su una tavola progettata e adattata a cavalcare le onde, e primo italiano a conquistare uno splendido quarto posto ai mondiali di San Diego.

Avevamo intitolato il pezzo "Massimiliano il ragazzo che sussurra alle onde", perché in mezzo al mare, non ci sono differenze, perché il grande fratello blu, accoglie e coccola chiunque lo ami e lo sfidi. E Massimiliano il mare lo ha sempre amato, fino da quando prima dell'incidente, surfava sulle onde del Pacifico, nelle Filippine, dove lavorava.

E proprio quell'amore che lo ha portato a creare una scuola di surf, una scuola dove oltre che ad allenarsi tanti fra gli atleti azzurri della disciplina, c'è la possibilità per tutti, anche per chi ha qualche handicap motorio o visivo, di avvicinare il mare e regalarsi un sogno ed un'emozione.

Lo scorso anno ancora allenamenti, ancora progressi, ancora modifiche e a dicembre la prima storica medaglia per l'Italia sempre in California, sempre a San Diego. E arriviamo a maggio, dove in Portogallo a Viana de Castelo dal 20 al 26 vanno in scena gli europei.

Massi parte con la rappresentativa azzurra, dove debutta anche Chantal, altra atleta che difende i colori della Surf 4 all, la scuola di Massi, sono tante le speranze, ma anche tanti gli avversari. Massimiliano dopo le prime due giornate si classifica da secondo per la finale di oggi, entra in acqua e su una splendida onda, lui che sta solo sdraiato, la cavalca, la doma, la rende docile come un bravo puledro e arriva al bagnasciuga.

Boato, ha fatto una grande prova e il punteggio dei giudici lo conferma: 9,17, eccezionale. Un punteggio altissimo che sommato al miglior punteggio dei giorni precedenti lo porta a 15,54. Prima di di sapere quale sarà il colore della medaglia bisogna aspettare il francese Pochat, che era primo e si portava in dote un punteggio di 8,03.

Pochat fa una bella surfata, non come Massimiliano ma sicuramente buona, suspense, attimi di trepidazione poi arriva il punteggio: 7,50, totale 15,53, Massi è campione europeo per un centesimo!!!!

Un centesimo, nulla, ma invece tutto per lui, per noi, per lo staff al seguto per la sua gente, per la sua famiglia. Ora Massimiliano puoi finalmente rilassarti, sorridere, magari, anche se sei un duro, piangere sulle note dell'inno di Mameli, ce l'hai fatta.