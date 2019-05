L'evento



Nasce a Lucca un nuovo partenariato associativo tra importanti realtà del territorio

lunedì, 27 maggio 2019, 15:35

Una rete tra varie realtà associative, già da tempo operanti sul territorio, dove ognuno può mettere in campo le proprie esperienze, punti di forza e specificità e costituire un partenariato forte, finalizzato all'organizzazione di eventi e iniziative a carattere sociosanitario e culturale per la città di Lucca.

Il protocollo d'intesa è stato illustrato oggi (lunedi 27 maggio) in una conferenza stampa nella sede di Confesercenti Lucca dalla presidente della Società Medico Chirurgica LuccheseDaniela Melchiorre, dalla presidente della Fondazione Tobino Isabella Tobino, dal presidente di Confesercenti Toscana Nord Alessio Lucarotti, dalla responsabile di Confesercenti Lucca e Versilia Valentina Cesaretti, dal presidente dell'Associazione Lucchese Arte e Psicologia Enrico Marchi e dalla presidente dell'Associazione Archimede Rita Taccola.

"L'idea - spiega la presidente della Società Medico Chirurgica Lucchese Daniela Melchiorre - è nata dal fatto che abbiamo spesso realizzato forme di collaborazione che sono risultate vincenti, dunque abbiamo pensato di formalizzare questo modello operativo già testato in passato. Oggi ci si è resi conto che le organizzazioni sia pubbliche che private, anche avendo le risorse economiche e umane necessarie, spesso non sono in grado di raggiungere i propri obiettivi strategici, indipendentemente dalle altre organizzazioni e dagli altri attori sociali".

Nell'occasione è stato presentato anche il primo evento aperto alla cittadinanza dal titolo "Musica di guarigione e canti-medicina" una performance sulle musiche etniche a orientamento terapeutico, che si terrà il 4 giugno all'ex ospedale psichiatrico di Maggiano alle 19.00.

Per partecipare all'evento è necessario prenotarsi al numero 0583 327243