Un week-end pieno di iniziative per la Croce Verde di Lucca

mercoledì, 15 maggio 2019, 17:28

“Salire sopra il mondo con Riccardo Bergamini”: è questo il titolo della serata promossa da BPC per far conoscere ai cittadini, venerdì prossimo 17 maggio, uno degli sportivi toscani di maggior spicco a livello internazionale

mercoledì, 15 maggio 2019, 15:37

Un evento extra-ordinario, aperto a tutti, 24 ore non stop di fitness e animazione, che unisce l'esercizio fisico made in Ego al puro divertimento, per una serata sicuramente fuori dal comune

mercoledì, 15 maggio 2019, 14:24

Venerdì nell’auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte Piazza San Martino gli studenti dell’ISI Pertini di Lucca illustreranno alla cittadinanza i progetti che hanno svolto e stanno svolgendo grazie al contributo della FBML

mercoledì, 15 maggio 2019, 11:32

Giunge alla quinta edizione l’evento di divulgazione scientifica più grande al mondo che porta gratuitamente la scienza nei pub

martedì, 14 maggio 2019, 15:11

Si tratta di un'apertura straordinaria per far conoscere il canile e i suoi servizi al maggior numero di cittadini possibile. Tutti i partecipanti potranno informarsi su come adottare un cane o un gatto grazie al personale che quel giorno sarà a disposizione per illustrare anche le gestione dell'animale e la...

lunedì, 13 maggio 2019, 20:13

Sabato, nel salone dei convegni presso Una Hotel Versilia di Lido di Camaiore, si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana per la consueta approvazione del bilancio annuale