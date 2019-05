Una serata dedicata al norcino di Vinchiana

Altri articoli in L'evento

martedì, 7 maggio 2019, 17:12

Sabato 7 maggio 1994 sulle Mura di Lucca si svolse il girotondo più grande del mondo entrato nel guinness dei primati dall’edizione 1995. Venne organizzato dalla Associazione «Don Franco Baroni» in collaborazione con l’Associazione Amici del cuore” e vi presero parte: oltre 7 mila gli iscritti; 5 mila 583 partecipanti...

martedì, 7 maggio 2019, 15:53

Si è svolta questa mattina all'ex Casa del Boia la presentazione e la premiazione dei progetti degli alunni che hanno aderito a “Cantieri di Narrazione identitaria”, un'iniziativa promossa da Toscana Promozione, da Anci Toscana e dal giornalista Emilio Casalini, a cui ha aderito il Comune di Lucca e ha lavorato...

martedì, 7 maggio 2019, 09:48

Si apriranno domani l’altro, giovedì 9 maggio alle 9.30, nella suggestiva cornice dell’Hotel Montebello Splendid di Firenze, i lavori del IX Congresso del Sap, Sindacato Autonomo di Polizia, alla presenza del Sottosegretario all’Interno On. Nicola Molteni, del Segretario Generale sindacale Stefano Paoloni, del Prefetto di Firenze Laura Lega e del...

lunedì, 6 maggio 2019, 16:42

Quando l’attività fisica fa bene al corpo, alla mente e anche all’ambiente. Sabato 11 maggio, giornata Nazionale del Volontariato, l’appuntamento è per le ore 8.30, davanti all’Ego City Fit Lab di Via Carlo Del Prete con il Plogging

sabato, 4 maggio 2019, 19:04

La mobilità ciclabile assume sempre maggiore importanza per le esigenze dei cittadini, la qualità della vita, e la promozione turistica. Si susseguono, fortunatamente, gli annunci di progetti di infrastrutture ciclabili non solo all’interno dei centri urbani, ma anche per il collegamento di zone distanti centinaia di chilometri

venerdì, 3 maggio 2019, 13:28

4 Maggio 2019 ore 16,30 Lucca, Cremeria Opera ,Via Luporini 951 una delle gelaterie più riconosciute a Lucca per qualità e servizio apre le porte ad un evento davvero esclusivo. I protagonisti? Voi e la vostra voglia di mettervi in gioco passando un sabato pomeriggio all’insegna della riscoperta di uno...