Yamaha Niken, un prodotto unico al mondo

domenica, 26 maggio 2019, 19:48

"È un prodotto unico al mondo" ha detto Luca Braccini, titolare della Motorgame di San Giuliano Terme (Pisa), parlando della Yamaha Niken, l'innovativa moto a tre ruote da 115 CV lanciata dalla concessionaria giapponese nota in Italia anche per avere tra i suoi piloti di MotoGp il pluricampione Valentino Rossi, "The Doctor".

"È un'esclusiva mondiale della Yamaha. Per come si guida è stupefacente: con due ruote davanti ti pieghi in maniera davvero incredibile, con tutta facilità e sicurezza. Si diventa tutti Valentino Rossi!" ha spiegato Braccini. Presso la Motorgame è possibile provare il nuovo bolide. "Ce l'ho a disposizione per essere provata – ha confermato il titolare –, il costo è intorno ai 15mila euro".

La Motorgame è nata nel marzo del 2015 da una costola della Serchio Motori Lucca. È concessionaria ufficiale Yamaha per Pisa e provincia, e anche per Lucca in affidamento. "Con la nostra qualità e cortesia e con il garbo lucchese abbiamo avuto successo e vendiamo circa 300 veicoli l'anno – ha detto il titolare –. Con grande soddisfazione siamo molto apprezzati dalla clientela".

L'offerta della concessionaria è molto ampia e può soddisfare le esigenze più variegate. "Yamaha è oggi al vertice del segmento motociclistico e scooteristico – ha osservato Braccini –. Abbracciamo una vasta gamma di clientela perché abbiamo una gamma di prodotto che va dallo scooter più piccolino al TMAX".

Motorgame Yamaha Pisa si trova in via Carducci 62, località Fontina, nel comune di San Giuliano Terme. È aperta il lunedì dalle 15.30 alle 19.30, e dal martedì al sabato la mattina dalle 9.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30. Per ulteriori informazioni: https://it.yamaha-motor.eu/concessionari/motorgame.