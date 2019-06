L'evento



21 giugno, Massage Day

mercoledì, 12 giugno 2019, 20:44

In occasione del solstizio d'estate, immersi nello splendido Fit Park Ego, il 21 giugno a partire dalle 10 del mattino fino alle 19, sarà possibile godersi una giornata interamente dedicata al benessere psico-fisico.

Protagonisti il massaggio e un programma di attività di acquafitness che mirano alla rigenerazione dell'energia. Un programma speciale di massaggi su prenotazione e che verranno straordinariamente svolti nei gazebo allestiti nel wellness garden della piscina, accompagnati da atmosfera confortevole e da piccole sane sfiziostità dell’Ego Green Bar servite nella veranda.

Meditazione mindfulness, idrobike zen, acqua fluid pilates, acqua wellness circuit solo alcune delle attività e tra i massaggi da provare il biomassaggio, decontratturante e stimolante; il cupping massage, profondamente drenante; il morpho designer, per rimodellare la figura; il massaggio olistico, per liberarsi dallo stress; lo shiatsu, per ricaricare le energie; le campane tibetane, per vivere un’esperienza totalmente diversa.

Tutti i massaggi sono proposti da massimi esperti operatori del settore e hanno la durata di 50 minuti. Sicuramente l’estate è un’ottima opportunità per prendersi cura di sé, della propria forma fisica e del benessere generale, per questo motivo il Massage Day si candida a diventare un appuntamento già molto richiesto e per questo organizzato. Per ulteriori approfondimenti e prenotazioni l’evento è sul sito www.egowellness.it.