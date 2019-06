L'evento



50° anniversario del gruppo donatori di sangue "FRATRES" di San Gennaro

giovedì, 20 giugno 2019, 16:23

Durante la giornata, a Palazzo Boccella (San Gennaro, Capannori), verrà inaugurata la mostra fotografica dedicata ai primi 50 anni dell'associazione.

Dopo un aperitivo di benvenuto, verrà presentato il libro "50 anni di donazione" - curato da Giuseppe Dovichi edito da PubliEd di Romano Citti e con la collaborazione di CT Maceri di Giampaolo Citti.

Il libro raccoglie numerose testimonianze, foto e documenti che passano in rassegna, raccontano e portano a nuova vita aneddoti, feste e tradizioni portate avanti dai Fratres di San Gennaro in 50 anni di attività.



Alle 19.30 si terrà la celebrazione della messa nella Pieve di San Gennaro. A seguire, la cena presso il giardino dei locali parrocchiali



Durante la serata verranno premiati coloro che si sono distinti per il numero di donazioni effettuate durante l'anno.

La cena è aperta anche ai familiari dei donatori, ai soci benemeriti e ai soci sostenitori.